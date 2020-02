Arrow McLaren SP na Honda-veto: "Indy 500-fans verdienen Alonso"

Alonso maakte in 2017 indruk op 'the Brickyard'. In dienst van Andretti voerde hij het veld 27 ronden aan en leek hij op weg naar een mooie eindklassering, totdat zijn Honda-motor de geest gaf. Na een mislukt Indy 500-avontuur in 2019 lijkt Alonso vastberaden om in 2020 weer terug te keren naar 'the greatest spectacle in racing'. Doordat hij formeel geen McLaren-ambassadeur meer is, leken alle seinen daarbij op groen te staan voor een nieuwe deelname met Andretti.

Motorsport.com heeft vernomen dat Andretti en Alonso er onderling ook al nagenoeg uit waren voor de editie van 2020. Het contract zou bijna klaarliggen, maar er is alsnog zand in de motor gekomen. Naar verluidt doordat motorpartner Honda een veto heeft uitgesproken en zo voor het gastoptreden van Alonso in de 104de Indianapolis 500 is gaan liggen. Bij navraag van Motorsport.com weigert zowel Andretti als ook Honda (de afdeling in Californië) op de zaak te reageren.

In armen van de oude liefde

De afgeketste deal betekent naar alle waarschijnlijkheid dat Alonso zijn kaarten volledig op Chrevrolet moet zetten voor een Indy-optreden in 2020. Daarmee komt het Arrow McLaren SP van mede-eigenaar Sam Schmidt ineens weer in beeld. Ook al omdat Team Penske diens vierde auto waarschijnlijk laat besturen door voormalig Indy 500-winnaar Helio Castroneves, terwijl Ed Carpenter Racing met teameigenaar Ed Carpenter, Conor Daly en Rinus van Kalmthout aan de start zal verschijnen. Zo lijkt Alonso ironisch genoeg weer in de armen van zijn oude liefde McLaren te worden gedreven. IndyCar-afdeling Arrow McLaren SP werkt het reguliere seizoen af met Patricio O’Ward en Oliver Askew en heeft voor de Indy 500 zodoende nog een plekje over.

"Maar wij hebben nog geen besluit genomen over onze derde auto voor de Indy 500. We dachten dat Alonso niet meer beschikbaar zou zijn", zegt Schmidt tegenover Motorsport.com. "Het zou voor Chevrolet natuurlijk geweldig zijn als dit alles betekent dat Alonso met een Chevy gaat deelnemen. Maar tegelijkertijd kan hij ook dit jaar langs de zijlijn blijven zitten als er zich geen goede kans voordoet."

Schmidt hoopt overigens niet dat het laatstgenoemde scenario realiteit wordt. Hij zou de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 in mei dolgraag in actie zien. "Fernando is een fantastisch talent en de fans verdienen het om hem tijdens de Indy 500 in actie te zien. Ik zou dat als fan ook graag zien. De man heeft in 2017 al bewezen dat hij de race kan winnen, mits hij goed materiaal tot zijn beschikking heeft." Dat laatste ontbrak er tijdens de meest recente poging met McLaren zoals bekend aan. Een rentree bij McLaren is in theorie overigens ook mogelijk, aangezien Schmidt naar eigen zeggen nog geen onderhandelingen met andere coureurs is aangegaan.

Met medewerking van David Malsher