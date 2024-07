Brown vergelijkt F1 en IndyCar: "Minder inhaalacties, maar betere kwaliteit racen"

De Amerikaan doelt daarmee vooral op het feit dat de IndyCar momenteel 27 deelnemers telt en met de komst van Prema als nieuw team in 2025 naar 29 deelnemers gaat. "We moeten meer naar kwaliteit [boven kwantiteit] gaan", zegt Brown in een exclusief interview met Motorsport.com. "We neigen er naar om naar de kwantiteit van auto's te kijken, maar ik denk dat we te veel auto's hebben. Ik denk niet dat we 27 auto's nodig hebben. Naar mijn mening zouden we 20, 22 of 24 geweldige auto's moeten hebben. Ik denk dat we te veel naar de kwantiteit kijken en een betere balans moeten vinden tussen kwaliteit en kwantiteit."

De kritiek van Brown op het grote deelnemersveld in de IndyCar volgt na enkele races waarin incidenten de boventoon voerden en voor de nodige onderbrekingen hebben gezorgd. Wie denkt aan de stratenrace in Detroit, zal zich de vele incidenten nog herinneren waardoor er slechts 47 ronden echt geracet werd en 53 ronden onder caution verreden zijn. De kwaliteit van het racen lijkt er niet direct op vooruit te zijn gegaan met de introductie van het hybridesysteem, halverwege het seizoen. Ook in Toronto waren er meerdere incidenten, waarbij het in de slotfase zelfs tot de rode vlag kwam na een kettingbotsing in bocht 1.

Brown is voorlopig positief over het hybridesysteem en wil vooral de kwaliteit van het racen zelf, vanuit de coureurs dus, beter zien worden. "We hebben veel gebieden die we moeten verbeteren voor wat betreft de manier waarop we racen", zegt de McLaren-CEO. "Kijk naar Detroit en Laguna [Seca], dat waren slecht uitgevoerde races. Ik weet dat dat nog van voor het hybridetijdperk is, maar dat waren slechte races omdat we bleven herstarten."

Strenger straffen

Een oplossing voor het verminderen van het aantal incidenten is volgens Brown voor de hand liggend: strengere straffen. Op dit moment werkt de IndyCar vooral met een positie teruggeven, drive-throughs of een stop/go-penalty. "We moeten de coureurs zwaarder bestraffen wanneer zij een fout maken", stelt de Amerikaan. "Als je iemand een gratis kans geeft om iemand [aan te vallen] en de straf is alleen maar om de positie terug te geven, dan is dat niet echt een straf. Het moedigt alleen maar overdreven rijden en soms onverantwoordelijk inhalen aan."

Brown vindt het gepaster om bij incidenten een tijdstraf van tien seconden op te tellen, wat al meer op de methode van de Formule 1 lijkt. "Dan zouden coureurs een klein beetje minder gek doen omdat er daadwerkelijk een straf volgt. Nu denken ze: 'Hey, ik heb een gratis kans. Ik kan gewoon een gekke actie inzetten en alf het niet werkt, hoef ik alleen de positie terug te geven'. Dat is geen straf." Kortom, het kan veel beter volgens Brown. "We hebben de neiging om te kijken naar de hoeveelheid inhaalacties, maar ik denk dat we naar de kwaliteit van de inhaalacties moeten kijken. De Formule 1 heeft bewezen hoe populair het is. Daar heb je veel kwalitatief goede races en weinig inhaalacties, tegenover de demolition derby die we in Laguna en Detroit hebben gezien. Er waren misschien 5.000 inhaalacties, maar het was een shitshow", besluit de McLaren-baas.