Het betekent een nieuwe contractrel met Alex Palou als middelpunt. Vorig jaar stond de Catalaan al tegenover Chip Ganassi Racing in de rechtszaal. In 2021 werd Palou als coureur van Ganassi kampioen in de IndyCar, maar hij tekende naderhand voor 2023 een verbintenis bij het IndyCar-team van McLaren. Die deal bleek niet rechtsgeldig en dus racet Palou dit jaar nog gewoon voor Ganassi, al is hij ook de reservecoureur van het McLaren F1-team. Daarnaast stapt Palou in 2024 alsnog over naar Arrow McLaren, het IndyCar-team van McLaren.

Dat laatste was althans de bedoeling, maar Palou is van gedachten veranderd en wil zijn IndyCar-contract met McLaren voor 2024 niet langer honoreren. Hij blijft liever bij Ganassi, het team waarmee hij dit seizoen op koers ligt voor zijn tweede IndyCar-titel. De Spanjaard heeft op zich voldoende punten om in aanmerking te komen voor een FIA-superlicentie, maar ziet zijn pad naar een F1-stoeltje bij McLaren wellicht geblokkeerd worden door de goede prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri.

“Alex heeft ons laten weten dat hij niet van plan is zijn contract met ons in de IndyCar of de Formule 1 na te leven”, vertelt Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, in Zandvoort. “We hebben een contract, dus dit is nu een juridische kwestie geworden. Vorige week hebben we een zaak tegen hem aangespannen bij de rechtbank in Londen, zowel tegen hem persoonlijk als tegen zijn bedrijf.”

Hoewel McLaren met Norris en Piastri een goed duo voor de lange termijn lijkt te hebben, kan je als reserve altijd de kans krijgen. Dat blijkt nota bene dit weekend op Zandvoort, waar Liam Lawson mag debuteren bij AlphaTauri als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. “Ik heb geen idee wat er in zijn hoofd omgaat, want ik heb niet met hem gesproken”, aldus Brown. “Maar het kan snel gaan in de Formule 1. Coureurs kunnen in een oogwenk hun pols breken. Als je in de Formule 1 wil rijden, moet je in de buurt blijven en kijken welke kansen zich voordoen.”

Brown is ‘heel teleurgesteld’ in Palou. “We hadden een uitstekende relatie”, vervolgt de Amerikaan. “Hij heeft persoonlijk niet met mij gecommuniceerd over deze kwestie, wat nogal teleurstellend is na alles wat we voor hem hebben gedaan en de kansen die we hem hebben geboden. Ik denk niet dat zijn beslissing per se iets met McLaren te maken heeft. Onze relatie was heel goed, dus ik ben erg teleurgesteld over hoe dit is verlopen. McLaren streeft altijd naar een goede relatie met zijn coureurs. Ik denk dat we goed werk leveren om een familiegevoel te creëren, dus om op deze manier in de steek te worden gelaten, is heel teleurstellend.”