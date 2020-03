Andretti voorziet mooie toekomst Veekay: "Potentiële kampioen"

"Hij is zeer goed", laat Andretti aan Motorsport.com weten tijdens een interview voor de rubriek 'Herinneringen aan de Dutch Grand Prix', dat afgelopen weekend online is gegaan. "Hij heeft in de Indy Lights bewezen een erg competitieve rijder te zijn en heeft het over geheel genomen erg goed gedaan in de klassen onder de IndyCar." Van Kalmthout eindigde vorig jaar als tweede in de Indy Lights, nadat hij in 2018 de titel had gepakt in de Pro Mazda en in 2017 tweede was geworden in de USF2000. Zijn goede vorderingen leverden hem voor 2020 een IndyCar-zitje op bij Ed Carpenter Racing.

"Hij heeft zich ook goed laten zien tijdens de tests", weet Andretti. Van Kalmthout noteerde een week geleden nog de derde tijd tijdens een test op de Sebring International Raceway. De Nederlander liet die dag onder andere regerend kampioen Josef Newgarden achter zich. "Hij is absoluut een zeer sterke, jonge deelnemer en er zou zo maar eens een kampioen in hem kunnen schuilen. Hij heeft een briljante toekomst voor zich, net als Max Verstappen in de Formule 1."

Andretti ziet Veekay, zoals Van Kalmthout zich in de VS noemt, tijdens zijn eerste jaar in de IndyCar meteen in de voorste gelederen meestrijden. "Om eerlijk te zijn verwacht ik dat hij gelijk vanaf de eerste race competitief is. Dat denk ik echt", zegt de voormalig Formule 1- en IndyCar-kampioen zelfverzekerd. "Als ik naar zijn testtijden kijk en die vergelijk met die van de meer ervaren rijders, dan weet hij meteen met de allerbesten mee te komen. Ik denk dat hij het zeer goed gaat doen. Mogelijk dat hij in zijn eerste jaar zelfs al overwinningen boekt."

Het IndyCar-seizoen 2020 begint op 15 maart met de Firestone Grand Prix of St. Petersburg.

Video: Van Kalmthout wil minimaal één zege in 'rookie'-seizoen