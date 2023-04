Ericsson zint na matige race in Texas op revanche op Long Beach

Marcus Ericsson begon het IndyCar-seizoen op de best mogelijke wijze door de Grand Prix van St. Petersburg op zijn naam te schrijven. Als kampioenschapsleider reisde hij af naar de Texas Motor Speedway, de eerste ovalrace van het seizoen. Daar speelde de oud-Formule 1-coureur amper een rol van betekenis terwijl Chip Ganassi Racing-teamgenoten Alex Palou en Scott Dixon respectievelijk derde en vijfde werden. Ericsson kwam in de knotsgekke race als achtste over de streep, een prima resultaat voor de nu nummer twee in het kampioenschap. Toch bleef de Zweed nog een halfuur na afloop praten met engineer Brad Goldberg, vol vragen over waarom hij de tijden van zijn teamgenoten niet kon matchen.

"Het was om eerlijk te zijn een behoorlijk zwaar weekend voor ons", zegt Ericsson tegen de website van de IndyCar. "We hadden sinds de eerste training de snelheid al niet. Het was vreemd, aangezien alle vier de Chip Ganassi-auto's zeer vergelijkbaar afgesteld waren. Maar om een of andere reden worstelden we wat meer dan onze teamgenoten. Dat was te zien in de kwalificatie", doelt hij op zijn zestiende tijd. "We waren behoorlijk langzaam in vergelijking met onze teamgenoten en we weten niet echt waarom. In de race was het gevoel vergelijkbaar. De auto voelde goed, maar we kwamen snelheid tekort. Dat maakte het een lastige dag, maar het positieve is dat we nog steeds achtste werden en goede punten scoorden. Als je een slechte dag hebt maar nog steeds in de top-acht eindigt, dat is hoe je een kampioenschap wint."

Wat niet bijdraagt aan een goed gevoel voor Ericsson, is het feit dat dit weekend de Grand Prix van Long Beach op de planning staat. Daar liep hij vorig jaar een podiumplaats en een mogelijke zege mis door een incident met nog negentien ronden te gaan. Hij verloor de achterkant in bocht 4, knalde tegen de muur en kreeg een tik van teamgenoot Scott Dixon toen hij zijn auto aan de kant wilde zetten. Hij parkeerde vervolgens zijn rood-witte bolide aan de binnenkant van bocht 5, waar hij de rest van de race vanaf de zijlijn toekeek. Wat hem wel hoop biedt, is het feit dat drie van zijn vier IndyCar-zeges op stratencircuits behaald zijn.

"Ik voel een grote honger naar revanche nu we teruggaan naar Long Beach, aangezien ik daar vorig jaar op weg was naar een echt goed resultaat toen ik in de slotfase de muur raakte en uitviel vanaf de derde plek", blikt Ericsson terug op die race en vooruit op zijn nieuwe kans op een goed resultaat. "Ik was erg teleurgesteld door dat resultaat vorig jaar omdat we toen een echt sterke auto hadden en ik was heel goed bezig. Ik zal die honger gebruiken om te proberen om op de hoogste trede van het podium in Long Beach te eindigden", aldus de Zweed.