Magnussen was interessant geweest voor McLaren in IndyCar

Donderdag werd duidelijk dat Magnussen aan het eind van dit jaar moet vertrekken bij Haas, dat team kiest voor coureurs die een flinke financiële duit in het zakje kunnen doen. De Deen kijkt om die reden ook naar andere kampioenschappen, vooral IndyCar zou een interessante optie kunnen zijn. McLaren is daar in samenwerking met Schmidt Peterson Motorsports ook actief. Magnussen heeft een verleden bij McLaren, in 2014 scoorde hij tijdens de Australische GP een podiumplek voor de renstal.

Brown heeft de onderhandelingen voor 2021 net afgerond wat betreft het IndyCar-team. Felix Rosenqvist wordt hoogstwaarschijnlijk de vervanger van Oliver Askew in de #7. Patricio O’Ward blijft bij dat team. Magnussen was een interessante optie geweest, stelt Brown: “Kevin is een erg snelle, hele agressieve coureur en dat pas goed in IndyCar. Maar we hebben onze rijders inmiddels binnen. De ene is al bevestigd, Pato, de andere moeten we nog bekendmaken. Ik denk niet dat er nog kansen liggen voor Kevin bij ons team. Als die kans er wel was, dan zouden we het zeker overwogen hebben.”

McLaren heeft recent ook interesse getoond in Racing Point F1-coureur Sergio Perez voor het IndyCar-project. Men stond er zelfs voor open om een derde wagen in te zetten als er voldoende financiële ondersteuning voor zou zijn. Gevraagd door Motorsport.com of een derde wagen voor 2021 nog altijd tot de mogelijkheden behoort, zei Brown: “Sergio is een extreem goed talent en iemand die het geweldig zou kunnen doen in IndyCar, maar ik verwacht dat hij in de Formule 1 blijft. Ik weet het niet zeker, maar dat denk ik. Een derde wagen voor ons is onwaarschijnlijk, behalve voor de Indy 500.”

Met medewerking van Luke Smith