De IndyCar en IMSA racen al jarenlang op het stratencircuit van Long Beach en doen dat traditiegetrouw in hetzelfde weekend. Op zaterdag racen de prototypes en GT’s van de IMSA, een dag later is het de beurt aan de IndyCar-coureurs. Inmiddels zijn alle ingrediënten in huis om die traditie ook in 2022 en de komende jaren voort te zetten. De Grand Prix Association of Long Beach heeft namelijk een nieuwe overeenkomst gesloten met het stadsbestuur van Long Beach om de jaarlijkse IndyCar-race tot en met 2028 te laten plaatsvinden.

“De verlenging van de Grand Prix die de stadsraad heeft goedgekeurd, is het resultaat van uitgebreide gesprekken met de leiders van de stad. Dat heeft in onze ogen geresulteerd in voordelen voor alle betrokken partijen”, zei Jim Michaelian, CEO en president van de Grand Prix Association of Long Beach. “De Grand Prix is altijd een evenement voor de gemeenschap geweest. Deze overeenkomst versterkt de unieke relatie met de stad Long Beach. Onze dank gaat uit naar iedereen die geholpen heeft om dit voor elkaar te krijgen.”

Long Beach organiseert sinds 1975 jaarlijks een race op een stratencircuit nabij de haven van de stad. De Formule 1 racete tussen 1976 en 1983 op de lastige omloop, waarna CART het stokje in 1984 overnam. Sindsdien heeft de race ieder jaar op de kalender van de CART, Champ Car en IndyCar Series gestaan. Alleen in 2020 werd de race in Long Beach vanwege het coronavirus niet gehouden. In september 2021 keerde het evenement terug, waarbij Colton Herta zegevierde namens Andretti Autosport.