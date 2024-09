Sargeant krijgt testkans na ontslag bij Williams F1 Team

Na de eerste race na de Formule 1-zomerstop werd Logan Sargeant door Williams F1 de deur gewezen. De Amerikaan presteerde niet naar behoren en werd vervangen door Franco Colapinto, die sindsdien een uitstekende indruk achterlaat. Sargeant moet op zijn beurt op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. De eerste contacten zijn reeds gelegd. Zo gaat de 23-jarige op 19 november plaatsnemen in de IndyCar-bolide van Meyer Shank Racing, zo heeft Motorsport.com vernomen. Eigenaren Mike Shank en Jim Meyer willen hun laatste testdag van het jaar gebruiken om de snelheid van Sargeant te beoordelen. De test vindt plaats op de road course van The Thermal Club in Californië.

Sargeant was half september al aanwezig bij de seizoensfinale van het IndyCar-seizoen 2024, waar hij sprak met diverse teams. Dat werpt nu vruchten af met de test voor Meyer Shank. De renstal heeft de handen ineengeslagen met Chip Ganassi Racing voor een technische samenwerking. De regerend kampioen levert vanaf komend seizoen onder meer personeel, onderdelen en afstellingen aan de formatie.

Overigens hebben zowel Meyer Shank Racing als Chip Ganassi Racing de line-up voor 2025 al rond. De test van Sargeant zal door andere teams met een beschikbaar zitje met interesse gevolgd worden.