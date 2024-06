Lundqvist pakt op Road America eerste pole-position in IndyCar

De kwalificatie op het iconische circuit Road America begon onder natte omstandigheden, maar in de loop van de sessie werd het asfalt steeds droger. Colton Herta klokte in de Fast Six, het laatste en beslissende deel van de kwalificatie, de eerste tijd met een 1.57.2604, maar uiteindelijk zou het nog ruim twaalf seconden harder gaan.

Dat laatste was mede te danken aan een rode vlag, waardoor de Fast Six voor enige tijd werd onderbroken. De code rood was nodig na een spin van Will Power, waarna hij zijn Penske-bolide niet meer aan de praat kreeg. Op het moment dat het licht weer op groen werd gezet, was er nog een kleine zes minuten te gaan. Marcus Armstrong ging vervolgens rond in 1.47.9501, zoveel was de baan opgedroogd tijdens de onderbreking.

Herta antwoordde met een 1.47.6837 en heroverde daarmee de eerste positie in de tijdenlijst. Omdat het asfalt bleef opdrogen, wisselde P1 meermaals van houder. In de slotseconden ging Linus Lundqvist naar de snelste tijd met een 1.45.1519, maar Herta was nog onderweg. De sessie kwam echter abrupt ten einde na een crash van Indy 500-winnaar Josef Newgarden in The Kink.

De kwalificatie werd niet meer hervat, waardoor Lundqvist zijn eerste pole-position in de IndyCar mocht vieren. Herta moest genoegen nemen met de tweede plek, op 0,1394 seconde van de Zweedse polesitter. Armstrong en Kyle Kirkwood delen de tweede startrij, terwijl de onfortuinlijke Penske-coureurs Newgarden en Power zich op de derde startrij mogen oplijnen. Rinus van Kalmthout overleefde de groepsfase niet en start de race als zeventiende.

De IndyCar-race op Road America begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.