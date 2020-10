F1-eigenaar Liberty investeert in IndyCar-team Meyer Shank Racing

De afgelopen jaren heeft Meyer Shank Racing haar race-activiteiten fors uitgebreid, nadat het team in 1989 werd opgericht. Destijds kwam de stal nog uit in de Formula Atlantic, maar inmiddels heeft het team de stap richting een aantal andere (en grotere) series gezet. Sinds 2014 komt het team uit in het IMSA sportscar-kampioenschap en in 2017 werd de stap gezet richting de IndyCar Series. Dat begon als een parttime operatie, maar sinds dit jaar is Meyer Shank Racing een vaste waarde in het kampioenschap.

Ook werd recent aangekondigd dat Meyer Shank de komende jaren in het IMSA gaat uitkomen met het Acura DPi-programma, dat momenteel wordt gerund door Team Penske. Ook wil de renstal in de toekomst de IndyCar-operatie uitbreiden. Momenteel brengt het team in die klasse slechts een auto aan de start. De investering van Liberty Media gaat volgens de verklaring van Meyer Shank Racing dan ook gebruikt worden om de volgende stap te kunnen zetten met de IndyCar- en IMSA-programma’s.

“We hebben hard gewerkt om onze IMSA- en IndyCar-programma’s stap voor stap op te bouwen en het is wederom een grote stap voorwaarts voor onze organisatie dat Liberty Media een kapitaalinvestering doet in MSR”, zei mede-eigenaar Michael Shank. “Alles wat we doen is gebouwd op de samenwerkingen die we ontwikkeld hebben en dit programma is niet anders. De investering van Liberty Media zal ons in staat stellen om door te bouwen en onze programma’s verder te ontwikkelen.”

Hoewel de keuze van Liberty Media om geld te steken in Meyer Shank Racing niet erg voor de hand liggend lijkt, zijn er meerdere lijntjes te trekken tussen het bedrijf en het team. Liberty is voor 70 procent eigenaar van internetradiozender Sirius XM, een van de sponsoren die al lange tijd aan Meyer Shank is verbonden. Daarnaast is Jim Meyer, de CEO van Sirius, ook mede-eigenaar van het team.