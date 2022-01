Eerder deze maand lanceerden de IndyCar Series en Motorsport Network de eerste editie van het wereldwijde fanonderzoek. In samenwerking met Nielsen Sports kunnen fans in elf talen hun mening geven over de Amerikaanse raceklasse. Zo wordt er gevraagd naar de favoriete coureurs en teams van de fans, en net zoals op de baan is ook in deze enquête de strijd om de koppositie hevig. Met nog maar een paar dagen te gaan, is het verschil tussen de drie meest populaire teams minder dan 3 procent. Bij de coureurs staan vijf namen binnen 5 procent, met zeven nationaliteiten in de top tien. Tienduizenden fans uit meer dan 130 landen hebben reeds deelgenomen. Dat bewijst de internationale aantrekkingskracht en de wereldwijde fanbase van de Noord-Amerikaanse raceklasse.

Het onderzoek sluit zondagavond. Alle data wordt dan verstuurd naar het toonaangevende sportonderzoeksbureau Nielsen Sports, dat de gegevens uitgebreid gaat analyseren.

Laat je stem horen nu het nog kan, en doe mee!

Dit is het eerste fanonderzoek dat volledig gericht is op de IndyCar Series. De fans kunnen feedback geven over diverse onderwerpen, van kijkgewoonten tot manieren om de raceklasse te verbeteren evenals belangrijke onderwerpen zoals het milieu, diversiteit en inclusiviteit. Ook de belangstelling voor esports komt aan bod, nu Motorsport Games een nieuwe IndyCar videogame ontwikkelt die in 2023 op de markt komt.

SJ Luedtke, IndyCar VP of marketing, zegt: “We zien onze fans als onze belangrijkste partners in de groei van onze sport. We kijken ernaar uit om hun mening te horen middels deze belangrijke enquête, in samenwerking met onze partners van Motorsport Network.”

De belangrijkste conclusies worden eind februari gepresenteerd tijdens de openingsronde van het IndyCar-seizoen 2022 in St. Petersburg, Florida. De digitale rapporten kunnen gedownload worden via Motorsport Network.

IndyCar en Motorsport Network slaan de handen ineen voor een wereldwijd fanonderzoek Foto: Motorsport.com