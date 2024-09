Kirkwood op pole voor IndyCar-finale, leider Palou slechts op P24

Kyle Kirkwood klokte zaterdag in de kwalificatie voor de Big Machine Music City Grand Prix, zoals de laatste race van het IndyCar-seizoen 2024 officieel heet, een tijd van 47,5189 seconde over twee ronden op de oval van Nashville, goed voor een gemiddelde snelheid van 201,520 mijl per uur (324,3 km/u). Daarmee verdrong de Andretti-coureur Josef Newgarden van de bovenste plek in de tijdenlijst, met een verschil van 0,0395 seconde.

De kwalificatie werd afgewerkt in de omgekeerde volgorde van het IndyCar-klassement. Newgarden en Kirkwood waren derhalve als respectievelijk 20ste en 21ste aan de beurt. De zes coureurs die na hen aan de beurt waren - de top-zes van de rangschikking - kwamen stuk voor stuk niet aan de tijd van zowel Kirkwood als Newgarden. Felix Rosenqvist, die vóór Newgarden en Kirkwood al in actie was gekomen, hield zijn derde tijd ook vast. De Zweed gaf 0,1999 seconde toe op Kirkwood.

Will Power, die als voorlaatste op de baan kwam, ging naar de vierde tijd. De Australiër was 0,2112 seconde langzamer dan Kirkwood. Power deed uitstekende zaken in de titeljacht, aangezien zijn titelrivaal Alex Palou vanuit de achterhoede moet komen. De Spanjaard eindigde op 0,4735 seconde van Kirkwood slechts als vijftiende. Bovendien gaat Palou wegens een motorwissel negen plaatsen achteruit op de startopstelling, waardoor hij tot P24 is veroordeeld.

“Het was niet ideaal”, aldus Palou. “Vanochtend voelde ik me in de training nog iets comfortabeler, dus ik heb echt geen idee wat er daarna is gebeurd met de auto. Dat moeten we uitzoeken. Mijn eerste ronde was echter niet slecht, maar mijn tweede was echt ontzettend slecht. Dit is niet wat we wilden of nodig hadden, maar we moeten het ermee doen in de race.” Palou verdedigt in het kampioenschap een voorsprong van 33 punten op Power. De winnaar van de race wordt beloond met vijftig punten.

Scott McLaughlin staat derde op vijftig punten achterstand van Palou en is normaal gesproken geen titelkandidaat meer, omdat van start gaan al voldoende is om punten te krijgen in de IndyCar. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich op P9, maar gaat eveneens negen posities achteruit op de grid wegens een motorwissel. Mede daardoor schuift Rinus van Kalmthout op naar P11 op de startopstelling. De Nederlander, die in het klassement nog van P14 naar P11 kan klimmen, ging 0,4299 seconde langzamer rond dan Kirkwood.

De IndyCar-finale op de Nashville Superspeedway begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.

De startgrid voor de IndyCar-finale in Nashville