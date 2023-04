Het was voor de coureurs meer opletten geblazen in de kwalificatie dan in de training van vrijdag. De organisatie van de Grand Prix van Long Beach zag zich genoodzaakt om in bocht 5 van het stratencircuit kerbstones aan te passen nadat een deel daarvan beschadigd was geraakt tijdens een sessie van het IMSA-kampioenschap. Dat werd echter niet gecommuniceerd door de organisatie, waardoor de teams in de training voor de kwalificatie voor een onaangename verrassing stonden. Callum Ilott en Rinus 'VeeKay' van Kalmthout werden over de nieuwe kerbstone gelanceerd en knalden zo tegen de bandenstapel aan de buitenzijde van de bocht. Tot duidelijke frustratie bij Ilott en VeeKays teambaas, Ed Carpenter.

Deze kerbstone bleef er voor de kwalificatie liggen, maar de coureurs waren nu wel gewaarschuwd. In groep 1 van de kwalificatie, met onder meer Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist, Colton Herta, Josef Newgarden, Marcus Ericsson en VeeKay, ging het snel mis voor David Malukas. De Dale Coyne Racing-coureur schampte de muur in bocht 9 en spinde niet veel later de muur in in bocht 4. De nummer zes van het kampioenschap kon daardoor vroeg uitstappen en wist meteen dat hem zondag met de laatste plek een stevige uitdaging zou wachten op het krappe circuit.

In de laatste zes minuten die resteerden waren er continu verbeteringen te zien waardoor het vooral op de laatste ronden afkwam. Kirkwood begreep die opdracht en voerde die het beste uit met een tijd van 1.05.5593, waarmee hij een plek in de top-twaalf opeiste. Met hem gingen Ericsson, Herta, Rosenqvist, Alexander Rossi en Newgarden namens groep 1 mee door naar die top-twaalf kwalificatie. Voor Van Kalmthout was het na zijn crash in de ochtend en de tiende tijd in deze kwalificatie een dag om te vergeten. Hij noteerde een 1.07.8796 en liet daarmee enkel de Deen Benjamin Pedersen en Dale Coyne Racing-coureur Sting Ray Robb achter zich. VeeKay start zodoende van de tiende startrij.

Rinus VeeKay had een dag om te vergeten in Long Beach. Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Extra shoot-out

In groep 2 streden onder meer Patricio O'Ward, Romain Grosjean, Scott McLaughlin, Scott Dixon, Alex Palou, Helio Castroneves om door te gaan naar deel 2 van de op dit stratencircuit belangrijke kwalificatie. Ook in deze sessie werden de nodige kusjes aan de muren uitgedeeld, maar dit keer bleven de bolides allemaal heel en hoefde de sessie niet stilgelegd te worden. Het leidde opnieuw tot een jacht op verbeteringen op het allerlaatste moment. Palou was met een rondetijd van 1.06.3995 ongenaakbaar en kon zich opmaken voor de top-twaalf. Datzelfde gold ook voor Dixon, O'Ward, Marcus Armstrong, Grosjean en McLaughlin.

In de top-twaalfsessie maakte Herta het zichzelf lastiger dan hij gehoopt zal hebben door zich in bocht 1 te verremmen, een gele vlag te veroorzaken en zo niet zijn snelste rondetijd tot dat moment te verliezen, maar een drive-through te incasseren omdat hij nog geen snelle ronde had genoteerd. Zo was er nog geen man overboord maar stond de druk er wel vol op bij de 23-jarige Amerikaan. Hij bezweek niet onder de druk en noteerde een tijd die goed genoeg was voor een plek in de top-zes, maar een rode vlag voor de gecrashte Armstrong gooide roet in het eten. De Nieuw-Zeelander knalde na een stevige verremming tegen de bandenstapel in bocht 9 en zorgde ervoor dat de sessie met 53 seconden te gaan lange tijd stilgelegd werd, aangezien er flink wat schoonmaakwerkzaamheden vereist waren.

De wedstrijdleiding besloot de coureurs allemaal nog één vliegende ronde te geven, wat voor Herta slecht nieuws was. Hij werd, net als Newgarden, McLaughlin, Rosenqvist, Rossi en de gecrashte Armstrong uitgeschakeld. Grosjean ging als snelste man door naar de top-zes-shoot-out, gevolgd door O'Ward, Kirkwood, Ericsson, Palou en Dixon.

In de shoot-out van zes minuten opende O'Ward als snelste, maar niet veel later stelde Grosjean de tijd een stuk scherper met een 1.06.5347. De verschillen waren minimaal, totdat Kirkwood namens Andretti Autosport twee tienden van een seconde uit de hoge hoed toverde: 1.06.2878. Daar konden de vijf andere coureurs niet aan tippen, al kwam Ericsson op drie honderdsten van een seconde in de buurt. De Zweed moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede tijd. Grosjean, Palou, Dixon en O'Ward rondden de top-zes af.

De Grand Prix van Long Beach begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.