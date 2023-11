Kirkwood hoopt op kandidatenlijst te komen voor F1-zitje Andretti

Kyle Kirkwood is een van de veelbelovende talenten in de IndyCar. De 25-jarige coureur uit de plaats Jupiter, Florida, heeft zijn tweede seizoen in de Amerikaanse klasse achter de rug en stond twee keer in Victory Lane. Zijn eerste zege behaalde hij in Long Beach, tien races later won hij in de straten van Nashville. Kirkwood beschikt over een indrukwekkende cv. Hij werd in 2021 de eerste coureur die erin slaagde om in alle drie de opstapklassen van de IndyCar kampioen te worden: de USF 2000, USF Pro 2000 en Indy NXT. Bovendien veroverde hij de titel in het Amerikaanse F4-kampioenschap en de Formula Regional Americas Championship in 2017 en 2018.

Kirkwood is bij het IndyCar-team van Andretti Global teamgenoot van Colton Herta en Romain Grosjean, maar was dit seizoen de enige van de drie die erin slaagde om een race te winnen. Teameigenaar Michael Andretti hoopt met een eigen team tot de Formule 1 toe te treden en Kirkwood zou dan graag op de kandidatenlijst staan. Wel benadrukt de Amerikaan dat hij geniet van zijn tijd in de IndyCar. "Ik hoop dat ze me dan overwegen", zegt Kirkwood. "Maar op dit moment ben ik echt heel blij met de situatie waar ik me in bevind. Ik geniet ervan om in de Verenigde Staten te zitten. Ik houd ervan om in staat te zijn om naar Florida te gaan en de hoeveelheid vrije tijd die je hebt in de IndyCar ten opzichte van de Formule 1. Ik vind de minimale afstanden die je moet reizen in de IndyCar prettig."

Kirkwood verwacht daarom ook dat een overstap van de IndyCar naar de Formule 1 een 'extreme verandering' zou zijn. "Dat gezegd hebbende, was dat altijd wat je wilde bereiken toen je opgroeide in de karts. Je keek altijd op naar de Formule 1. Zeker in Florida, waar het erg Zuid-Amerikaans en Europees is in de kartscene."

Kirkwood is toevallig goed bevriend met de huidige Williams-coureur Logan Sargeant, dus hij heeft een glimp kunnen opvangen van de levensstijl en de toewijding die het vergt om in de Formule 1 te rijden. "Het zou moeilijk voor mij zijn om 'nee' te zeggen tegen wat dan ook daar", geeft de Amerikaan toe. "Dat komt gewoon omdat ik als jong kind in de karts tegen alle Formule 1-jongens opkeek. Ik weet nog dat ik toen ik heel jong was dacht dat als ik maar in een Formule 1-auto reed, dat dat mijn leven compleet zou maken. Ik herinner nog dat dat veranderde en dacht: 'Nou ja, als ik in de IndyCar rijd en wat dan ook, dan is mijn leven compleet omdat dit de richting is waar ik naartoe ga."

Alles top in IndyCar

De gedachte van een carrière in de IndyCar kwam voor Kirkwood op twaalfjarige leeftijd. Hij kwam er tijdens de kartraces achter dat deze raceklasse haalbaarder was en 'meer op een kartrace lijkt dan aan fabrikantenrace'. Hij doelt daarmee ook op het feit dat in de IndyCar alle teams hetzelfde Dallara-chassis gebruiken, waar in de Formule 1 de auto's een belangrijke onderscheidende factor zijn. Toch trekt de gedachte van de Formule 1 hem aan. "Als ik een kans zou krijgen in de Formule 1, zou ik zou ik waarschijnlijk verplicht zijn om ervoor te gaan, zoals ik denk dat de meeste coureurs in onze klasse zouden zeggen", stelt de Andretti-coureur.

"Dat doet niets af aan wat IndyCar is, want ik denk dat IndyCar de beste klasse ter wereld is door de manier waarop het haar coureurs behandelt, hoe het racen is, de kameraadschap tussen de coureurs, de leuke plaatsen waar we naartoe gaan, de kwaliteit van leven - ik denk dat het allemaal top is in IndyCar. Tegelijkertijd is de Formule 1 altijd de koningsklasse van de autosport geweest. Het zou dus moeilijk zijn om daar 'nee' te zeggen te zeggen."