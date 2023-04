Met koelere omstandigheden op Long Beach besloot een groot deel van het veld om de race op de zachte band, de zogenaamde alternate, aan te vangen. Pole-sitter Kyle Kirkwood had een prima start maar moest richting bocht 1 zijn ellenbogen gebruiken om Marcus Ericsson van zich af te houden. Achter hen had Josef Newgarden een briljante start, waarbij hij van de achtste plek naar de vierde plaats stormde, vlak achter Romain Grosjean.

Het veld leek zonder problemen door de eerste bochten te gaan, maar het was nota bene de ervaren Helio Castroneves die op de exit van bocht 1 op zichzelf spinde en tegen de muur knalde. Hij kon nipt voor de safety car zijn weg naar de pitstraat vervolgen, waar hij een nieuwe voorvleugel moest halen aangezien hij de oude in bocht 1 had achtergelaten.

Met een herstart in single-file kon Kirkwood nu zonder problemen de leiding behouden en ging de race echt van start. Patricio O'Ward was een van de coureurs op de hardere, primary-band startte en verloor zo enkele posities, maar wist dat hij het hier van de lange adem moest hebben. Voor Callum Ilott begon de race dramatisch: in ronde 6 toucheerde hij in bocht 1 de muur waarbij hij rechtsvoor een lekke band opliep en zodoende de pitstraat moest opzoeken.

Het werd vervolgens een strategische strijd, waarbij Newgarden op de harde band meer snelheid had dan Grosjean en de Fransman naar de vierde plaats verwees. De Team Penske-coureur zette vervolgens de jacht in op Ericsson, maar moest die tijdelijk staken door een crash van Scott Dixon. De zesvoudig IndyCar-kampioen kreeg in de binnenkant van bocht 8 bezoek van Arrow McLaren-coureur O'Ward, kreeg een tik en knalde zo de bandenstapels in. De Nieuw-Zeelander kon wel weer aansluiten bij de rij achter de safety car, maar zou later alsnog uitvallen. Deze tweede safety car-fase bood coureurs de ideale kans om een pitstop te maken en daar maakte het grootste deel van het veld ook gretig gebruik van. Net als het circuit is de pitstraat smal, waardoor er spannende momenten waren voor onder meer Newgarden en O'Ward.

Problemen nekken Van Kalmthout

Met Agustin Canapino, die een ronde achterstand goed wilde maken, aan de leiding werd het veld opnieuw losgelaten en was het O'Ward die te gretig was in bocht 8, bijna Kirkwood uitschakelde en vervolgens zelf spinde. Het kostte hem meerdere posities, maar wonder boven wonder bleef het zonder echte schade voor de Mexicaan. Grosjean ontsnapte aan de chaos en volgde Kirkwood op de tweede plek, achter leider Newgarden. Het was een hectische herstart, waarbij David Malukas zijn voorvleugel beschadigde en bijna Rinus 'VeeKay' van Kalmthout aantikte in de remzone van bocht 1.

Op de zachte band konden Newgarden en Scott McLaughlin een goed tempo rijden, maar ze leverden halverwege de race veel snelheid in. Kirkwood kon zo opnieuw aansluiten bij de leider terwijl McLaughlin tot achter Alex Palou, de elfde plek, terugviel. In ronde 53 van 85 kwam Newgarden van de leiding naar binnen voor zijn tweede pitstop van de race. Grosjean volgde een ronde later en kwam vóór Newgarden op de baan terecht en nam daarmee de virtuele leiding over. Die was van korte duur, aangezien Kirkwood een ronde later zijn laatste pitstop maakte en met een kleine marge de leiding weer overnam van de Franse Andretti-coureur. Voor Newgarden ging het bergafwaarts na zijn sterke start: zijn team dwong hem veel brandstof te besparen en leverde zo veel tempo in.

Vooraan was Kirkwood allesbehalve zeker van zijn eerste IndyCar-zege. Grosjean zette de druk er vol op, aangezien er voor beide coureurs met een potentiële eerste zege veel op het spel stond. Even leek de Amerikaan te profiteren van een kleine fout van de oud-Formule 1-coureur, maar die begon met vijftien ronden te gaan weer aan te dringen. Uiteindelijk had Kirkwood alsnog genoeg om Grosjean van zijn eerste zege af te houden en zelf voor zijn allereerste overwinning te gaan. Grosjean moest genoegen nemen met de tweede plek, zijn vijfde top-driefinish, kort gevolgd door oud-Formule 1-collega Ericsson.

Rinus van Kalmthout begon vanaf de negentiende plek aan een inhaalrace op het circuit waar inhalen niet makkelijk is. Hij lag na de tweede herstart op de vijftiende plek, achter Santino Ferrucci. Hij kreeg halverwege de race te maken met problemen waardoor hij van zijn team de push-to-pass niet mocht gebruiken en zo hard terugviel tot de negentiende plek. Het bleek om een mechanisch probleem te gaan, waarop de 22-jarige Hoofddorper in ronde 50 van 85 zijn Ed Carpenter Racing-bolide naar de pitstraat reed en uitstapte.

Rinus VeeKay kon na 50 ronden uitstappen vanwege mechanische problemen. Foto: Gavin Baker / Motorsport Images