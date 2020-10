Power pakt pole in St. Petersburg, VeeKay zeker van rookie-titel

Het IndyCar-seizoen wordt afgesloten op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida, dat eigenlijk de opening van het seizoen had moeten huisvesten. Dat kon vanwege het coronavirus niet, maar eind oktober is de klasse er alsnog te gast. Zaterdag stond de kwalificatie op het programma, en voor het eerst dit jaar werd daarbij het traditionele format gebruikt: een kwalificatie in twee groepen, waarbij de snelste zes van iedere groep zich plaatsen voor de tweede afvalronde. Van deze twaalf rijders gaan de snelste zes door naar het laatste segment, waarin de strijd om pole-position losbarst.

Van de zes rijders die zich plaatsten voor de Fast Six was Power uiteindelijk de sterkste. De Australiër van Team Penske noteerde een 1.01.0369, waarmee hij ruim een tiende van een seconde sneller was dan Alexander Rossi. De coureur van Andretti Autosport was slechts een honderdste van een seconde sneller dan Colton Herta, die zondag de tweede rij op de grid deelt met de voor Zach Veach invallende James Hinchcliffe. Jack Harvey legde beslag op de vijfde startpositie, terwijl Patricio O’Ward de top-zes afrondt.

In de strijd om pole-position ontbraken titelkandidaten Scott Dixon en Josef Newgarden. Beide rijders plaatsten zich wel voor het tweede segment, maar wisten zich vervolgens niet bij de beste zes te rijden. Newgarden begint de slotrace van het seizoen 2020 vanaf de achtste startpositie, Dixon moet het doen met de elfde startpositie. Ook Van Kalmthout haalde het tweede deel van de kwalificatie. De coureur van Ed Carpenter Racing reed in dat segment de negende tijd, maar dat was voor hem wel voldoende om de titel voor Rookie of the Year op te eisen. Alex Palou had pole moeten pakken om die strijd in leven te houden, maar dat lukte hem met de zestiende startpositie duidelijk niet.

De afsluiting van het IndyCar-seizoen 2020 in St. Petersburg begint zondag om 19.30 uur.

Uitslag kwalificatie IndyCar Series - St. Petersburg