In de aanloop naar de tweede race van het IndyCar-seizoen 2022 op de Texas Motor Speedway, die op 20 maart verreden wordt, stonden er twee testdagen gepland. Afgelopen woensdag was het de beurt aan de zes coureurs die dit jaar debuteren op ovals. Van hen klokte Indy Lights-kampioen Kyle Kirkwood de snelste ronde, terwijl Romain Grosjean de snelste rondetijd klokte zonder gebruik te maken van een slipstream.

Maandag zou het vervolgens de beurt zijn aan de negen coureurs van Chip Ganassi Racing, Team Penske en Ed Carpenter Racing om op de oval nabij Fort Worth te testen in de aanloop naar de race in Texas. De weersomstandigheden stonden het echter niet toe om de test doorgang te laten vinden. Bandenleverancier Firestone geeft pas groen licht voor actie op de baan als de buitentemperatuur en baantemperatuur gecombineerd op 100 graden Fahrenheit uitkomen.

De temperatuur zou de hele maandag echter niet boven de 50 graden Fahrenheit (10 graden Celsius) uitkomen en dat gebeurde bovendien pas om 17.00 uur lokale tijd, terwijl de race op 20 maart om 11.45 uur begint. De omstandigheden zouden daardoor weinig representatief zijn voor de race en dus is besloten om de actie op de baan te schrappen. Voor de coureurs van Ganassi vervalt daardoor hun testkans op de oval van Texas. Het team van Alex Palou, Scott Dixon, Marcus Ericsson en Jimmie Johnson zet de testdag nu in op de road course van Indianapolis.

De vijf coureurs met een Chevrolet-motor kunnen zich later deze week alsnog opmaken voor een testdag in Texas. Donderdag keren Rinus van Kalmthout en Conor Daly namens Ed Carpenter Racing terug op de oval om alsnog een dag te testen, dat geldt ook voor Team Penske-rijders Will Power, Josef Newgarden en Scott McLaughlin. De weersvoorspelling voor die dag ziet er een stuk gunstiger uit dan maandag het geval was met temperaturen van 70 graden Fahrenheit, omgerekend zo’n 26 graden Celsius.