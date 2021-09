Kimball maakt IndyCar-comeback in Long Beach

In de straten van Long Beach neemt de Britse Amerikaan plaats in de #11-bolide van AJ Foyt Racing. Vorig jaar nog reed Kimball een volledig programma voor het team van de IndyCar-legende. Dit jaar kwam hij op de Indianapolis road course al in actie voor Foyt. Ook deed hij mee aan de Indy 500, althans dat was de bedoeling. In de kwalificatie viel Kimball echter af nadat de wagen niet snel genoeg bleek te zijn.

“Ik kan niet wachten om weer achter het stuur van de AJ Foyt-wagen te zitten, ik ben nu eenmaal verknocht aan het racen”, zei Kimball, die eerder dit jaar ook als analist werkte in de IndyCar-paddock. “Het is een eer om met het team van AJ Foyt Racing te werken en ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk in Long Beach.”

“Afgezien van de Indy 500 is de race op Long Beach mijn favoriete race”, zei Kimball, die in 2018 voor het laatst door de smalle straten reed. Hij werd toen tiende in de Carlin-Chevrolet. In 2010 eindigde Kimball op de tweede plaats in de IndyLights-race. De 36-jarige coureur heeft één IndyCar-overwinning op zijn palmares staan, maar scoorde nog vijf podiums en een pole-position.

De wedstrijd in Long Beach wordt verreden op 26 september. Het is de laatste afspraak van het IndyCar-seizoen. Kimball is niet de enige gelegenheidscoureur. Oliver Askew rijdt de drie laatste races van dit seizoen voor RLL, Ferrari F1-junior Callum Ilott maakt volgende week zijn IndyCar-debuut in Portland.