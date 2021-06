Magnussen maakt IndyCar-debuut als vervanger van Rosenqvist

Felix Rosenqvist was zaterdag betrokken bij een angstaanjagend ongeval tijdens de eerste IndyCar-race in Detroit. De Zweedse coureur wilde van zijn gas gaan bij het insturen van bocht 6. Het gaspedaal bleef echter hangen, waardoor hij op hoge snelheid in de muur en het hekwerk eindigde. Rosenqvist bleef tijdens het ongeval bij bewustzijn en werd ter controle overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Serieuze verwondingen heeft hij gelukkig niet opgelopen bij zijn zware crash. Wel moest hij zondag toekijken bij de tweede race in Detroit, waar hij vervangen werd door Oliver Askew.

Ook voor de IndyCar-ontmoeting op Road America blijven de seinen dus op rood staan voor Rosenqvist. Die race staat gepland voor aankomende zondag. Rosenqvist laat dan dus verstek gaan, terwijl zijn renstal Kevin Magnussen bereid heeft gevonden voor een invalbeurt. Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 rijdt de Deen als teamgenoot van Renger van der Zande in het IMSA. Afgelopen weekend wonnen zij de race in Detroit, aankomend weekend staat Magnussen dus voor het eerst aan de start van een IndyCar-race. Aangezien hij nog helemaal geen ervaring heeft in de Dallara IR-18, staat hem op Road America een steile leercurve te wachten voor de start van zijn eerste race.

Met zijn vooralsnog eenmalige invalbeurt wordt Magnussen herenigd met het team waarvoor hij in 2014 debuteerde in de Formule 1. Met McLaren pakte hij destijds in zijn eerste race een mooie tweede plaats. Dat was ook de beste finish uit zijn zes seizoenen tellende F1-carrière. Via Renault kwam hij in 2017 bij Haas F1 terecht, dat halverwege 2020 bekendmaakte dat er in 2021 geen ruimte meer voor hem zou zijn in het F1-team. Magnussen verzette de bakens vervolgens naar het IMSA-kampioenschap, waar hij met Renger van der Zande uitkomt voor Chip Ganassi Racing.

Zondag viel de keuze van Arrow McLaren SP nog op invaller Askew, die in 2020 het hele seizoen voor het team reed. De Amerikaan werd eerder op woensdag echter gepresenteerd als de vervanger van de geblesseerde Rinus VeeKay bij Ed Carpenter Racing. De Nederlander heeft zijn sleutelbeen gebroken bij een ongeluk op de fiets. Hij is inmiddels succesvol geopereerd, maar moet in ieder geval de race op Road America laten schieten.