Kevin Magnussen moest eind 2020 na 119 Grand Prix-starts de Formule 1 verlaten. Lang hoefde de Deen niet stil te zitten want er was voldoende interesse. Dit jaar racet hij samen met Renger van der Zande in het IMSA-kampioenschap en aankomend weekend staat hij samen met zijn vader Jan aan de start van de 24 uur van Le Mans. Voor 2022 heeft hij al een deal met Peugeot om uit te gaan komen in het World Endurance Championship. Ondanks zijn jarenlange F1-ervaring en zijn debuut op Le Mans prijkt er nog een ander evenement hoog op zijn wensenlijstje: de Indy 500.

“Ik wist altijd al dat ik na mijn F1-loopbaan nog veel races wilde proberen. Le Mans is er daar eentje van, net als de Indy 500 en de 24 uur van Daytona”, vertelt de 28-jarige Magnussen aan Motorsport.com. “Ik zou ontzettend graag op een dag de Indy 500 willen proberen. Ik weet niet of ik die kans krijg maar daar droom ik al een aantal jaar van.”

De Deen is dit jaar actief met Chip Ganassi Racing in het IMSA-kampioenschap. “In eerste instantie probeerden we een IndyCar-deal rond te krijgen”, legt Magnussen uit. “Ik heb al vele jaren contact met Ganassi. In 2015 sprak ik voor het eerst met hen, toen ik mijn McLaren-zitje verloor aan Fernando [Alonso]. IndyCar kwam voor dit jaar niet rond maar last-minute kwam de Cadillac-deal voor de DPi langs en ze vroegen me of ik dat wilde doen.”

In juni viel hij op Road America eenmalig in bij Schmidt Peterson Motorsport als vervanger van de geblesseerde Felix Rosenqvist. Dat wakkerde zijn belangstelling voor het Amerikaanse kampioenschap alleen nog maar meer aan: “Het was een geweldige manier om mijn debuut te maken: in het diepe gegooid worden zonder enige test. Dat maakte het erg spannend. Deze auto’s zijn old school, zonder stuurbekrachtiging, met enorm veel turbo lag, kleine banden en weinig downforce. Het was een enorm leuke ervaring en ik hoop op een dag terug te kunnen keren.”