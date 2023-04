Het is voor het eerst sinds 2013 dat Katherine Legge deelneemt aan de Indy 500. Tien jaar geleden reed ze namens Schmidt Peterson Motorsports, het huidige Arrow McLaren, in 'het grootste racespektakel' en kwam ze als 26ste over de streep. Om de 42-jarige coureur voor te bereiden op haar terugkeer op Indianapolis bleef Rahal Letterman Lanigan Racing na de PPG 375 nog enkele dagen op de Texas Motor Speedway voor een verplichte herhalingstest.

Legge heeft in aanloop naar die belangrijke test gewerkt aan de kracht in haar bovenlichaam, core en nek, het leren van alle knoppen op het stuur die 'totaal anders' zijn dan toen ze voor het laatst racete en heeft bovendien een dag in de simulator doorgebracht, waarbij de helft van de tijd gebruikt werd voor Texas en de andere helft voor Indianapolis. Legge, de enige vrouwelijke coureur op de deelnemerslijst voor de 107e editie van de Indy 500, was blij met deze test in Texas, ook omdat er weinig verkeer was. "Het was erg goed om dit zonder al te veel andere auto's op de baan te doen", blikt ze terug op de test. "Er was maar één andere auto op de baan", doelt ze op Indy Lights-kampioen Linus Lundqvist.

"Het was goed om de structuur van het team te leren kennen, om te zien hoe het team in een raceweekend werkt, om mijn teamgenoten te leren kennen en mezelf een beetje in te passen", vervolgt Legge. "Het biedt een overzicht en meer comfort voor mijn eigen race op Indy om te zien hoe dingen verlopen tijdens een race. Deze test was om meerdere redenen geweldig."

Katherine Legge bij de test in Texas namens Rahal Letterman Lanigan Racing Honda. Foto: Rahal Letterman Lanigan Racing

Leerproces

Het was voor de Britse coureur ook goed om weer in de echte auto te stappen om de 'spinnenwebben af te schudden' en 'vertrouwen te winnen'. "Het was echt belangrijk voor mij om een sterke basis te leggen voor de Indy 500, wat betekent dat ik elke stap geleidelijk en professioneel aanpak en blokje voor blokje opbouw, dus ik heb het methodisch aangepakt. Ik was hier niet om mezelf in de eerste runs meteen te bewijzen, maar het gevoel kwam snel terug en dat zorgt voor vertrouwen. Ik voelde me na een aantal runs erg op mijn gemak in de auto, dat is ook het bewijs van hoe dit team presteert."

Wel zorgden de eerste meters voor een schok voor Legge, die eerder dit jaar nog met de GT3 deelnam aan de 24 uur van Daytona en 12 uur van Sebring. "Toen ik de pitstraat uit reed, was mijn eerste gedachte: 'Wauw, ik kan me niet herinneren dat het zo snel was!' Ik was onder de indruk van hoe ongelooflijk het was en wat een gevoel het is. Maar dat bleef niet lang, aangezien je je relatief snel op je gemak voelt. Maar zelfs in de laatste runs heb je nog steeds een gezond respect voor hoe snel Texas werkelijk is en ben je nog steeds verbaasd over de snelheid waarmee deze auto's kunnen rijden, maar je voelt je iets meer ontspannen omdat je weet dat je het kunt. In het begin sta je aan de grond genageld, maar het gevoel komt snel terug."

Uiteindelijk is Legge tevreden met hoe de test is verlopen. "Het ging volgens mij erg goed. Het team is blij dat we wat stappen vooruit hebben gezet, zowel ik als de auto. Hopelijk kunnen we dat meenemen en vertalen bij de Indy open test", doelt ze op de tests die op 20 en 21 april plaatsvinden. We zitten vóór die test ook nog in de simulator, dus er is nog meer tijd om ons voor te bereiden. Er zullen nog meer debriefs en meetings zijn en dan gaan we weer de baan op voor twee dagen om door te gaan met het leerproces voor de openingsdag van de Indy 500. Ik kijk ernaar uit."