Katherine Legge na tien jaar terug in de Indy 500

De 42-jarige Legge is een van de negen dames die deelgenomen heeft in de Indy 500, maar haar laatste deelname was alweer in 2013. Dat gaat in 2023 veranderen met de inschrijving van de #44, ondersteund door schokbrekerleverancier Hendrickson. RLL heeft daarmee in mei vier wagens in de strijd met naast Legge ook fulltimers Graham Rahal, Christian Lundgaard en Jack Harvey.

Na haar laatste Indy 500 vestigde Legge haar naam in het IMSA-kampioenschap, waar ze in de Acura NSX vier overwinningen pakte. In 2018 werd ze tweede in de GTD-klasse van IMSA. Haar link met RLL is bekend, ze nam in het verleden namens de renstal deel in de Jaguar I-Pace e-Trophy in het voorprogramma van de Formule E.

Legge deed al in 2006 mee in de hoogste divisie van het Amerikaanse formuleracen. Na drie overwinningen in de Atlantic Series promoveerde ze met PKV Racing naar Champ Car. In totaal maakte ze 39 Indy-starts met de zesde plek als beste resultaat. In 2012 reed ze de Indy 500 voor Dragon Racing-Chevrolet, een jaar later deed ze namens Schmidt Peterson Motorsport-Honda voor het laatst mee in de Indy 500.

Rahal Letterman Lanigan Racing heeft twee overwinningen in de Indy 500. In 2004 won het team met Buddy Rice, de meest recente zege kwam in 2020 op naam van Takuma Sato.

De Indy 500 vindt plaats op zondag 28 mei.