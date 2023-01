In 2022 keerde Juncos Hollinger Racing terug in IndyCar met een fulltime programma voor Callum Ilott, maar voor 2023 breidt het team de activiteiten in de klasse uit. In een eerder stadium werd al aangekondigd dat Ilott mag aanblijven na goede prestaties in zijn debuutseizoen, maar het was nog niet duidelijk wie hij dit jaar aan zijn zijde zou krijgen. Donderdag heeft JHR daar de knoop definitief over doorgehakt, waarbij een ietwat verrassende naam uit de hoge hoed werd getoverd. De 32-jarige Argentijn Agustin Canapino mag plaatsnemen in de Dallara-Chevrolet met startnummer 78.

De keuze van JHR voor Canapino is opvallend, want vrijwel zijn hele carrière heeft hij doorgebracht in Argentijnse toerwagenklasses. In kampioenschappen als Super TC2000, Top Race V6 en Turismo Carretera heeft hij maar liefst vijftien titels gepakt sinds zijn debuut in 2006. Ook reed Canapino in 2019 de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring voor Juncos, dat toentertijd een Cadillac DPi-V.R inzette. De enige serieuze races met single-seaters die hij reed, waren twee optredens in de Zuid-Amerikaanse Formule 3 in 2011. Vorig jaar heeft Canapino wel al kennisgemaakt met de IndyCar-bolide van Juncos. Eerst werkte hij op Sebring een privétest af met de Dallara IR-18, om in november naar Termas de Rio Hondo af te reizen voor een demo-run. Daar kwamen 75.000 fans op af.

"Dit is een geweldige kans, waar ik Ricardo Juncos, Brad Hollinger en alle sponsoren heel dankbaar voor ben", zegt Canapino, die als eerste Argentijn een heel IndyCar-seizoen gaat afwerken sinds Juan Manuel Fangio II in 1997. "Ik zal altijd mijn best doen om de best mogelijke resultaten te behalen. Mijn doel is om te leren en stap voor stap progressie te boeken gedurende het seizoen. Ik wil de races uitrijden en de auto en de circuits leren kennen, met name de ovals. IndyCar is de competitiefste en moeilijkste raceklasse ter wereld. De auto's zijn het meest veeleisend en vragen van mijn kant maximale inzet en voorbereiding. Ik kijk ernaar uit om deze uitdaging aan te gaan, ik ben gemotiveerd om goed te presteren en iets terug te doen voor degenen die mij deze kans toevertrouwen."