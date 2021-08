Juncos Racing maakt fulltime rentree in IndyCar Series

Juncos Racing was in 2019 voor het laatst actief in de IndyCar Series. Destijds nam het deel aan de Indianapolis 500 met Kyle Kaiser, die zich op Bump Day ten koste van Fernando Alonso wist te kwalificeren voor de Amerikaanse autosportklassieker. Het jaar ervoor had het team al aan 12 van de 17 races deelgenomen met Kaiser, Alfonso Celis Jr. en Rene Binder.

Juncos heeft zich sindsdien geconcentreerd op de Road to Indy. Zo reed Rinus van Kalmthout in 2019 nog voor het team in de Indy Lights, maar later dit seizoen keert de renstal terug op de IndyCar-grid. Het team zal deelnemen aan de laatste drie races van het seizoen in Portland, Laguna Seca en Long Beach, alvorens het volgend jaar bij alle races aan de start verschijnt.

Juncos wil vooraan meevechten

“Ik ben ontzettend blij dat ik me bij [teameigenaar] Ricardo en het hele team van Juncos Racing mag voegen”, aldus Hollinger, die dus ook zijn naam verbindt aan het team. “Vanaf onze eerste ontmoeting was de enorme drang naar succes, kennis van de racen met formulewagens en technische expertise van Ricardo vrij duidelijk. Zijn drijfveer en onze gedeelde visie om een team te worden dat vooraan meestrijdt maakte de keuze om me bij Juncos Racing te voegen vrij gemakkelijk. Met de financiën om het beste materieel en IndyCar-talent aan boord te halen, belooft Juncos een zeer competitieve speler in het kampioenschap te worden.”

“De IndyCar Series is verder ook een raceklasse van Amerikaanse bodem met een significant aantal toeschouwers met een enorme potentie om nog verder te groeien. De races zijn competitief en spannend, waarmee er een kijkervaring wordt gecreëerd die attractief is voor bedrijven op nationaal en internationaal vlak.”

Hollinger was eerder al als geldschieter verbonden aan het Formule 1-team van Williams. Daar vertrok hij echter nadat het team in 2020 werd overgenomen door Dorilton Capital. In 2019 voorzag hij James Davison al van het nodige budget voor zijn deelname aan de Indy 500 met Dale Coyne Racing.

“De kans om samen te werken met iemand die zoveel waardes van het team deelt als passie en doorzettingsvermogen, en net zo vooruitstrevend denkt als Brad Hollinger, maakt dit een ongelofelijk moment voor het team”, vertelt teameigenaar Ricardo Juncos. ‘Brad heeft een hoop expertise op het hoogste niveau van de autosport en brengt middelen met zich mee die voor al onze projecten meer kansen en groei kunnen bieden. Ik ben benieuwd naar wat de toekomst voor Juncos Hollinger Racing in petto heeft.”

Het is nog niet bekend welke coureur de auto van Juncos Hollinger Racing zal besturen in de laatste drie IndyCar-races van het seizoen.