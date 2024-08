Juncos Hollinger Racing neemt vroegtijdig afscheid van Canapino

Sinds begin 2023 kwam Agustín Canapino uit voor Juncos Hollinger Racing, dat de Argentijn zijn debuut gunde in de IndyCar Series. Met nog vijf races voor de boeg in zijn tweede seizoen in de klasse komt de samenwerking met het Argentijns-Amerikaanse team echter vroegtijdig ten einde. Dat heeft JHR woensdag naar buiten gebracht. "We willen onze oprechte dank uitspreken richting Agustín voor het maken van de sprong naar een van de snelste en competitiefste klassen ter wereld, met vertrouwen in JHR en alles waar deze serie voor staat", meldt het team in een verklaring. "Zowel Agustín als het team heeft hard gewerkt om te leren, te groeien en succes te boeken tijdens hun gezamenlijke tijd en we zijn ontzettend trots op wat we bereikt hebben."

Veelvoudig Argentijns toerwagenkampioen Canapino stond eerder dit jaar in het middelpunt van controverse vanwege handelingen op sociale media. Dat gebeurde naar aanleiding van een incident met McLaren-coureur Théo Pourchaire tijdens de race in Detroit, waarna enkele fans via social media doodsbedreigingen uitten richting de Franse coureur. Canapino reageerde daar weer op door in een verklaring te ontkennen dat deze uitlatingen gedaan werden. De hele situatie zorgde voor een vroegtijdig einde van de strategische samenwerking van JHR met McLaren, terwijl de 34-jarige coureur zelf ontbrak tijdens de race op Road America om zijn mentale gezondheid prioriteit te geven.

De vijf daaropvolgende races stond Canapino wel weer aan de start namens Juncos Hollinger Racing, maar veel potten wist hij daarin niet meer te breken. Hij eindigde geen enkele keer meer hoger dan de achttiende plaats en in vier van de vijf races eindigde hij bovendien buiten de top-22. Tijdens de recentste krachtmeting in Toronto viel Canapino al in de eerste ronde uit na een botsing met zesvoudig kampioen Scott Dixon. Dat blijkt nu ook het laatste wapenfeit van de coureur uit Arrecifes. Het is nog niet bekend wie de vervanger wordt van Canapino in de vijf resterende races van het huidige IndyCar-seizoen. Eerder dit jaar stapte Nolan Siegel op Road America in bij JHR, maar de Amerikaan racet inmiddels voor McLaren.