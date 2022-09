Juncos Hollinger breidt voor IndyCar 2023 uit naar twee auto's

Juncos Hollinger Racing keerde in de laatste drie races van 2021 terug in IndyCar, nadat het tussen 2017 en 2019 al meedeed onder de naam Juncos Racing. Voormalig Formule 2-coureur en Ferrari-junior Callum Ilott werd aangetrokken en kreeg vervolgens dit jaar de kans om een heel seizoen in actie te komen voor het team, waar hij echter de enige coureur was. In juli maakte Juncos Hollinger bekend dat het contract met Ilott met twee jaar werd verlengd, terwijl ook de intentie werd uitgesproken om in 2023 een extra auto in te zetten. Woensdag volgde daar de officiële bevestiging van, waardoor Ilott weet dat hij komend seizoen wél een teamgenoot heeft.

Wie die teamgenoot wordt, dat maakt Juncos Hollinger op een later moment bekend. "Het is ongelofelijk dat we dit kunnen aankondigen en werkelijkheid kunnen laten worden", zegt teameigenaar Ricardo Juncos over de uitbreiding van zijn IndyCar-team. "We hebben vanaf het begin achter onze uitspraken gestaan dat we zouden blijven groeien en uitbreiden, en dat is wat we doen. Dat wij uitbreiden tot een team met twee auto's is spannend om aan te kondigen, maar sinds we terugkeerden in IndyCar afgelopen jaar was dit al het plan." De keuze om in 2022 met één auto te beginnen, was een bewuste volgens Juncos. "Onze werkwijze is iets anders dan de standaard, dus we wilden ervoor zorgen dat we dat op de juiste manier implementeerden door ons op één auto te richten voordat we zouden uitbreiden. We doen precies wat we van plan waren en zullen in de nabije toekomst met twee auto's rijden, te beginnen in 2023."

Juncos Hollinger werkt een heel behoorlijk eerste fulltime IndyCar-seizoen af in 2022. Met Callum Ilott zit er een debutant achter het stuur en doordat hij de enige rijder is, is er ook geen vergelijkingsmateriaal qua afstelling en data. Desondanks heeft de Brit zich vijf keer geplaatst voor Q2, met twee zevende plaatsen als beste kwalificatieresultaten. Een achtste plek op de road course van Indianapolis is zijn beste raceresultaat. Met 213 punten staat Ilott - met alleen Laguna Seca voor de boeg - twintigste in het kampioenschap. Het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot wordt in 2023. Indy Lights-racewinnaar Benjamin Pedersen heeft al voor Juncos Hollinger getest, maar ook iemand als Felix Rosenqvist kan in beeld komen als Arrow McLaren SP daadwerkelijk de beschikking krijgt over Alex Palou.