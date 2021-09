Juncos Hollinger strikt Ilott voor IndyCar-debuut in Portland

Afgelopen jaar eindigde Callum Ilott nog als tweede in de Formule 2. In het kampioenschap moest de coureur, die onderdeel is van het opleidingsprogramma van Ferrari, alleen mede-Ferrari-junior Mick Schumacher voor zich dulden. Daar waar de Duitser met Haas F1 promoveerde naar de Formule 1, zat er voor Ilott niet meer in dan een rol als reserve bij Alfa Romeo. Voor die renstal kwam de Brit tot dusver twee keer een vrije training af in 2021. Verder brengt hij zijn tijd door met een programma in de GT World Challenge Europe, waar hij uitkomt met een Ferrari 488 GT3 van Iron Lynx. Met diezelfde renstal nam hij vorige maand deel aan de 24 uur van Le Mans. Met Matteo Cressoni en Rino Mastronardi werd Ilott derde in de GTE Am.

Nu volgt er dus een extra race-optreden voor Ilott. Hij maakt op 12 september op Portland International Raceway zijn IndyCar-debuut. “Ik kondig met plezier aan dat ik met Juncos Hollinger Racing ga racen op Portland”, vertelde Ilott bij de aankondiging. “Dit wordt de eerste keer voor mij in de NTT IndyCar Series en de Amerikaanse racerij in het algemeen, wat iets anders zal zijn dan het racen in Europa. Ik kijk ernaar uit om met het team samen te werken tijdens de eerste fase van hun ontwikkeling. Ik wil de Ferrari Driver Academy bedanken dat ik deze kans mocht aangrijpen. Ook wil ik Ricardo Juncos en Brad Hollinger bedanken dat ze mij aan boord hebben genomen.”

Juncos Racing stond tussen 2017 en 2019 vijftien keer op de startgrid van de IndyCar. Na een stil 2020 werd vorige maand aangekondigd dat zakenman Brad Hollinger zich aan de renstal heeft verbonden en dat er in 2022 een fulltime terugkeer komt in de IndyCar. In de aanloop naar die volledige campagne werd besloten om ook de laatste drie races van 2021 mee te pakken. “We zijn blij Callum Ilott te verwelkomen in de Juncos Hollinger Racing-familie te verwelkomen”, zei teambaas Ricardo Juncos. “Callum neemt veel ervaring en enorm veel talent mee naar het team. We vertrouwen erop dat hij de transitie naar de IndyCar goed verteert zodra we op de baan verschijnen voor onze laatste test.”

In de aanloop naar zijn IndyCar-debuut werkt Ilott dus nog een test af voor Juncos Hollinger. Die vindt donderdag plaats op de road course van Indianapolis. Voorlopig heeft de Brit alleen een contract voor de race op Portland. Het is nog onduidelijk wie achter het stuur van de auto met startnummer 77 kruipt bij de races in Long Beach en Laguna Seca.