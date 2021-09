Ilott rijdt dit weekend in Long Beach zijn derde IndyCar-race nadat hij eerder al in Portland en Laguna Seca reed. Volgend jaar mag de Brit aantreden in het volledige IndyCar-seizoen, dat zeventien races telt. Hij gaat dus ook meteen aan de slag op de ovals. Het is een logische stap voor Ilott nadat een potentieel F1-zitje de afgelopen maanden steeds verder uit het zicht verdween. Hij maakt nog altijd deel uit van de Ferrari Driver Academy.

“Ik vind het prachtig dat ik bekend mag maken dat ik volgend seizoen voor Juncos Hollinger Racing mag uitkomen”, aldus Ilott. “Natuurlijk moeten we samen nog veel leren om ervoor te zorgen dat we competitief zijn. We hebben de eerste weekenden samen wat positieve zaken gevonden waar we op kunnen bouwen, maar er zijn ook verbeterpunten. Ik weet dat Ricardo Juncos en Brad Hollinger voor volgend seizoen op stapel hebben staan, zeker met alle wintertests die we kunnen doen, denk ik dat we een uitstekend uitgangspunt hebben voor volgend seizoen. Ik wil de Ferrari Driver Academy bedanken dat ze mij deze kans gunnen.”

Juncos Hollinger Racing-oprichter Ricardo Juncos verklaarde: “Met zijn volwassenheid op het circuit en de feedback in de garages is hij ontzettend goed voor een 22-jarige. We zijn erg onder de indruk van zijn feedback en de fysieke conditie van Callum na Laguna Seca. Dat was een zware race en hij stapte zonder zichtbare tekenen van vermoeidheid uit. Hij was geweldig in vorm.”