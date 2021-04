Montoya keert terug op Indianapolis met iconische livery

Montoya neemt eind volgende maand voor de zesde keer deel aan de Indianapolis 500. De voormalig F1-coureur zal daarvoor instappen bij het team van Arrow McLaren SP, dat speciaal voor Montoya alleen op Indy een derde Chevrolet zal inzetten. Naast de befaamde 500-mijlsrace, zal de Colombiaan twee weken voor de klassieker ook gaan deelnemen aan de Grand Prix van Indianapolis, de IndyCar-race die wordt verreden op het GP-circuit van de legendarische oval.

Eerbetoon

Vorige maand werd al bekend dat Montoya tijdens zijn terugkeer op Indy kan rekenen op de steun van hoofdsponsor Mission Foods. Dit weekend werd ook de kleurstelling van de Chevrolet gepresenteerd: een iconische wit-oranje livery, waarmee McLaren de vijftigste verjaardag van een bijzonder polerondje viert. In 1971 nam Peter Revson namelijk met een vergelijkbare livery op zijn McLaren M16 ook deel aan de Indy 500. De Amerikaanse coureur zag zijn rondetijden voortdurend verbeterd worden door de M16 Penske van Mark Donohue, waarna hij ook nog eens zijn Offenhauser-motor opblies. In de kwalificatie werden de monteurs van McLaren echter beloond voor de snelle motorwissel: Revson reed over vier ronden een gemiddelde van 178,696 mijl per uur, waarmee hij niet alleen de pole-position maar met een verschil van ruim zeven mijl ook nog eens een nieuw record vestigde.

De McLaren M16 van Peter Revson tijdens de Indianapolis 500 van 1971 Photo by: Motorsport Images

“Ik heb deze race echt gemist, dus ik kan niet wachten tot mijn eerste deelname aan de Indy 500 sinds 2017”, aldus Montoya, die de race in 2000 en in 2015 al eens wist te winnen. “Het is extra speciaal om startnummer 86 te mogen dragen op mijn Arrow McLaren SP Chevrolet, waarmee ik die geweldige poleronde van Peter Revson uit 1971 mag eren. Dit team is een geweldige mix van rijke historie en een veelbelovend potentieel, dus het wordt echt gaaf om met hen te gaan jagen op mijn derde zege in de Indy 500.”

Montoya vormt op Indianapolis een team met Pato O’Ward en Felix Rosenqvist, die respectievelijk rijden met een zwart-oranje en een blauw-oranje livery. “Het is een geweldige auto en een mooie aanvulling op de andere twee auto’s van Pato en Felix”, aldus mede-teameigenaar Sam Schmidt. Ook McLaren Racing CEO Zak Brown is enthousiast: “Deze deelname vertegenwoordigt de combinatie van drie sterke relaties: McLaren en Indianapolis, Juan Pablo en Indianapolis en McLaren en Juan Pablo, dus het klikte gewoon voor ons. Het zal echter vooral fantastisch worden voor alle fans, onze partners en ons team om hem samen met Pato en Felix deel te zien nemen aan dit wereldwijde spektakel in de sport.”

De 105de editie van de Indianapolis 500 zal worden verreden op zondag 30 mei.

De #86 Arrow McLaren SP-Chevrolet van Juan Pablo Montoya Photo by: Arrow McLaren SP