Montoya en McLaren SP opnieuw samen naar Indianapolis 500

De samenwerking van Juan Pablo Montoya en McLaren dateert van 2005, toen hij voor het team uitkwam in de Formule 1. Een groot succes werd dat niet: in 2005 won de inmiddels 46-jarige coureur weliswaar drie races, maar het jaar erna werd hij langs de zijlijn gezet na zijn aankondiging dat hij in 2007 naar de NASCAR zou verkassen. De samenwerking met McLaren werd in 2021 nieuw leven ingeblazen toen Montoya werd aangetrokken om deel te nemen aan de eerste race op de road course van Indianapolis en de Indy 500.

Dat is beide partijen dermate goed bevallen dat er in 2022 een vervolg komt. Montoya neemt in mei opnieuw plaats in de Arrow McLaren SP-bolide met startnummer 6 voor zowel de Grand Prix van Indianapolis als de 106e editie van de Indy 500, die op 29 mei wordt verreden. Hij is in mei de teamgenoot van vaste rijders Pato O'Ward en Felix Rosenqvist. “Ik heb er zin in om met Arrow McLaren SP terug te keren op Indianapolis en opnieuw deel te nemen aan een race die een speciaal plekje in mijn hart heeft – de Indianapolis 500”, zei Montoya. “Ik had vorig jaar een geweldige ervaring met het team en kijk ernaar uit om voort te borduren op de progressie die we boekten. Ik denk dat we een echte kans hebben om vooraan mee te doen en te strijden om de zege.”

Afgelopen jaar keerde Montoya na drie jaar afwezigheid terug bij de Indianapolis 500, de race die hij in 2000 en 2015 won. Nog altijd is dat de langste periode tussen twee opeenvolgende zeges van een coureur tijdens de iconische race. In 1999 werd de man uit Bogota al eens kampioen in de CART, het jaar daarvoor behaalde hij de titel in de Formule 3000. Na zijn zes seizoenen in de Formule 1 reed Montoya zeven jaar in de NASCAR, waarna in 2014 de terugkeer naar IndyCar volgde. Ook wist hij drie keer de 24 uur van Daytona te winnen en behaalde hij in 2019 de titel in de IMSA.