Hildebrand vervangt Calderon op ovals bij AJ Foyt Racing

Voor J.R. Hildebrand wordt het zijn tweede avontuur in dienst van AJ Foyt Racing. Vorig jaar mocht hij namens het team van IndyCar-legende A.J. Foyt deelnemen aan de Indy 500, die hij uiteindelijk op de vijftiende positie afsloot. Ook dit jaar krijgt hij dus de kans bij Foyt, dat drie auto’s fulltime inzet in 2022. Dalton Kellett en debutant Kyle Kirkwood werken allebei een volledig seizoen af, terwijl rookie Tatiana Calderon alleen op road courses en stratencircuits in actie komt. Voor de races op ovals vertrouwt Foyt dus op de ervaring van Hildebrand, die zodoende vijf races gaat rijden: Texas, de Indy 500, de double-header op Iowa, en Gateway.

“Ik kijk uit naar de kans om weer in de auto te stappen, weer wat te racen en opnieuw samen te werken met het team van AJ Foyt Racing”, zegt Hildebrand over de hernieuwde samenwerking. “Hoewel de resultaten er op papier niet geweldig uitzagen, was ik echt onder de indruk van wat we vorig jaar bereikt hebben bij de Indy 500. Ik kijk ernaar uit om de andere ovals op de IndyCar-kalender aan te vallen aan de zijde van Kyle en Dalton.”

De laatste keer dat Hildebrand minimaal vijf IndyCar-races reed in één seizoen, was in 2017. Bij Ed Carpenter Racing werkte hij het hele seizoen af en daarin behaalde hij twee podiumplaatsen. Daarvoor reed hij in 2011 en 2012 twee volledige seizoenen voor Panther Racing. Wel stond Hildebrand sinds 2011 ieder jaar aan de start van de Indy 500. Bij zijn debuut in 2011 behaalde hij met de tweede positie zijn beste resultaat, maar voor vreugde zorgde dat destijds niet: de inmiddels 34-jarige coureur reed aan de leiding, tot hij in de laatste bocht in de muur eindigde bij het inhalen van een achterblijver. Hildebrand kwam nog wel over de finish, maar zag dat Dan Wheldon hem nog nipt kon passeren.