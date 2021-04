De afgelopen tien jaar was Hildebrand een vaste waarde tijdens de Indy 500. De Amerikaan maakte in 2011 zijn debuut in de race en leek destijds af te stevenen op een sensationele overwinning voor Panther Racing, tot hij in de laatste bocht crashte toen hij een achterblijver wilde inhalen. De uit Californië afkomstige coureur reed twee volledige seizoenen en een deel van 2013 voor Panther, daarna volgde in 2017 zijn eerstvolgende volledige seizoen in de IndyCar. Toen mocht Hildebrand instappen bij Ed Carpenter Racing, het team dat hij in de drie voorgaande seizoenen al vertegenwoordigde op de Indy 500. In 2018, 2019 en 2020 volgden Indy-optredens bij Dreyer & Reinbold Racing en nu volgt voor de editie van 2021 dus de stap naar AJ Foyt Racing.

“Om meerdere redenen is dit echt een zitje om naar uit te kijken”, zei Hildebrand, die bij de Indy 500 teamgenoot wordt van vaste coureurs Sébastien Bourdais en Dalton Kellett en parttimer Charlie Kimball. “Ik kijk enorm uit naar de kans om voor A.J. en Larry te rijden, maar dat ABC een eerbetoon brengt aan de 60ste verjaardag van A.J.’s eerste Indy-zege maakt het nog specialer. We weten allemaal dat de Indy 500 alleen maar competitiever wordt, dus we moeten echt ons beste beentje voor zetten. Dat maakt deze race in mijn ogen ook echt de moeite waard, dus ik kan niet wachten om te beginnen.”

Hildebrand neemt in mei plaats in een auto met sponsoring van ABC Supply, dat al jarenlang trouwe sponsor is van AJ Foyt Racing. De livery van de auto is geïnspireerd op de kleurstelling waarmee A.J. Foyt in 1961 voor het eerst de Indianapolis 500 wist te winnen. Voor de inmiddels 86-jarige Amerikaan was het zijn eerste van vier zeges op de Brickyard. Speciaal voor de Indy 500 heeft het team toestemming gekregen om het startnummer 1 gebruiken op de auto van Hildebrand. Dat nummer is dit jaar gereserveerd voor regerend kampioen Scott Dixon, die echter met zijn eigen startnummer 9 is blijven rijden. Chip Ganassi heeft het nummer echter eenmalig vrijgegeven voor AJ Foyt Racing.

“Deze livery is meer dan een terugblik voor ons. Voor ons team en onze familie is het iets bijzonders en ik ben opgegroeid met die beelden”, zei teampresident Larry Foyt. “Het is geweldig dat onze trouwe vriend en partner ABC Supply de hoofdsponsor is op dit eerbetoon aan een van de geweldige mijlpalen van mijn vader. Dat we een topcoureur als J.R. hebben kunnen aantrekken brengt een nieuwe bron met waardevolle feedback naar ons team, iets wat gezien de getalenteerde inschrijflijst voor de Indy 500 van dit jaar nog belangrijker is.”

AJ Foyt, Trevis-Offy Photo by: A.J. Foyt Racing