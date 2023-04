De start van de eerste ovalrace van het IndyCar-seizoen werd met enkele minuten naar voren gehaald vanwege slecht weer dat op komst was. De organisatie hoopte zo dat de volledige 250 ronden op de 2,414 kilometer lange oval in Fort Worth afgelegd konden worden. Voor pole-sitter Felix Rosenqvist begon de race niet zoals gehoopt. De Arrow McLaren-coureur moest enkele posities afstaan en zakte snel terug tot de vijfde plaats. Scott Dixon had de beste start en nam kort de leiding over, maar die ging niet veel later naar Team Penske-coureur Josef Newgarden. Achteraan begon Rinus 'Veekay' van Kalmthout aan een inhaalslag na de teleurstellende kwalificatie, waarin hij slechts de 26ste tijd in een veld van 28 deelnemers noteerde.

Dat de Texas Motor Speedway een uitdaging is, bewees ervaren rot Takuma Sato. De Japanner, die dit seizoen enkel op de ovals in actie komt namens Chip Ganassi Racing, ging in ronde 48 wijd, gleed met de achterkant de muur in en kwam aan de binnenkant van het circuit tot stilstand. Zo tekende hij voor de eerste caution van de race, waar de coureurs gretig gebruik van maakten door de eerste pitstop te maken. In de pitstraat ging het echter fout tussen de #7 van Alexander Rossi en de #27 van Kyle Kirkwood. Laatstgenoemde stuurde in om naar zijn pitbox te gaan, maar knalde daarbij tegen de rechter voorkant van de Arrow McLaren, die na reparaties aan zijn ophanging zijn weg – op zes ronden achterstand – kon vervolgen. Kirkwood viel later uit met problemen.

Al relatief vroeg kwamen de tweede pitstops voor coureurs uit de leidende groep, waaronder Scott McLaughlin en Newgarden. Het werd een strategisch schaakspel om de leiding, met Newgarden als grootste winnaar met een voorsprong op Patricio O'Ward en Romain Grosjean. O'Ward ging echter vol gas, haalde Newgarden in en bouwde vervolgens een flinke voorsprong op. De Mexicaan was ontketend en zette op Newgarden na het hele veld op een ronde achterstand.

Na een lange run zonder incidenten werd in ronde 179 opnieuw de gele vlag gezwaaid. Pole-sitter Rosenqvist ging voor de hoge lijn maar verloor daarbij de controle over de achterkant van de bolide. De Arrow McLaren knalde vol tegen de muur en was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. Het leidde tot een nieuwe ronde aan pitstops, waarbij O'Ward slechts één keer binnen kwam maar Newgarden kort na elkaar twee pitstops maakte, om er zeker van te zijn dat hij de finish zou halen zonder extra pitstop.

Rinus VeeKay vocht zich in Texas een weg naar voren en werd elfde. Foto: Brett Farmer / Motorsport Images

Wat volgde was een zeer vermakelijke sprint tussen de acht coureurs die in de leidende ronde lagen, waarbij er ronde na ronde een nieuwe leider te bewonderen was. Deze strijd werd onderbroken door een stevige crash van Sting Ray Robb en niet veel later een bizar incident tussen Devlin DeFrancesco en Graham Rahal. Met nog twaalf ronden te gaan werd het veld weer losgelaten, met alweer een bloedstollende strijd om de zege. Opnieuw ging het tussen Newgarden en O'Ward, kort gevolgd door David Malukas, Alex Palou, Grosjean, Dixon, McLaughlin en Colton Herta.

De race eindigde na veel spektakel in mineur: een stevige klapper voor Grosjean in de voorlaatste ronde betekende meteen einde race. Zodoende pakte Newgarden, op het nippertje, de zege ten koste van O'Ward, die in de eerste helft nog de favoriet leek voor de zege en net als in St. Petersburg genoegen moet nemen met de tweede plaats. Palou werd uiteindelijk derde, gevolgd door Malukas en Dixon.

Voor Rinus Veekay was het een uitstekende inhaalrace. De Nederlander werkte zich langzaamaan een weg naar voren, had een prima strategie en kon zo van P26 naar de elfde plek rijden.

De IndyCar keert op 16 april terug voor ronde drie van het kampioenschap. Dan rijden de coureurs op het stratencircuit van Long Beach.

Uitslag: IndyCar - Texas Motor Speedway