Newgarden zegeviert in IndyCar-opener St. Pete, P10 voor VeeKay

Zaterdag verzekerde Josef Newgarden zich al van zijn eerste IndyCar-pole in twee jaar door Felix Rosenqvist nipt af te troeven. Rinus van Kalmthout mocht de race vanaf een keurige zevende plek aanvangen en ondanks het gedrang in de eerste bocht behield hij die positie. Newgarden nam meteen de leiding, voor Rosenqvist, Colton Herta, Pato O'Ward, Marcus Ericsson en de vanaf P9 opgeklommen Scott McLaughlin.

De eerste fase van de race draaide uit op een wedstrijdje brandstof sparen met relatief kleine verschillen in de top-zes. Dat bleef zo totdat Marcus Armstrong in de 26ste ronde crashte in bocht 10 en daarmee de eerste neutralisatie veroorzaakte. Vrijwel het hele veld maakte van het moment gebruik om de eerste pitstop te maken, waarbij Rosenqvist als eerste de pits verliet, voor Herta en Newgarden. Bij de herstart in ronde 31 namen zij plaats achter Christian Lundgaard, die niet stopte nadat hij vroeg in de race al een lekke band had.

VeeKay begon als nummer tien aan de herstart, maar zette Scott Dixon in de eerste bocht meteen opzij. Herta zag op zijn beurt Newgarden voorbij komen, waarna ook O'Ward en McLaughlin langs de Andretti-coureur gingen. Newgarden zette zijn opmars voort en zette in ronde 33 ook Rosenqvist aan de kant, een voorbeeld dat door O'Ward werd gevolgd. Nog in dezelfde ronde veroorzaakte Sting Ray Robb de tweede neutralisatie, doordat hij met een rokende remschijf rechtsvoor de uitloopstrook van bocht 1 opzocht. Lundgaard stopte nu wel, waardoor Newgarden de leiding weer in handen kreeg. Ook debutant Colin Braun bezocht de pits, waarbij er kortstondig brand ontstond. Wel kon hij zijn weg vervolgen.

Newgarden geen moment in gevaar

Na de tweede neutralisatie bouwde Newgarden opnieuw een voorsprong op, die hij behield tijdens de reeks pitstops onder groen. Met nog 32 van de 100 ronden te gaan werd die voorsprong echter weer teniet gedaan, doordat Linus Lundqvist in de muur stond. De Zweed van Chip Ganassi Racing was door Romain Grosjean in de rondte getikt, maar kon zijn weg na wat reparaties vervolgen. Grosjean kreeg een drive through-penalty voor het incident en zou later in de race ook nog uitvallen met een probleem met de versnellingsbak.

Met nog 28 ronden te gaan werd de race voor het laatst hervat en ook nu stond er geen maat op Newgarden, die uiteindelijk met acht seconden voorsprong zou zegevieren in St. Petersburg. O'Ward stelde de tweede plek veilig namens McLaren, terwijl McLaughlin en Will Power het feestje voor Penske voltooiden door derde en vierde te worden. Herta was op P5 de beste rijder met een Honda-motor, voor regerend kampioen Alex Palou. Rosenqvist kwam als zevende over de finish, voor Alexander Rossi en Dixon. De laatste plek in de top-tien was uiteindelijk voor Van Kalmthout, die zodoende met een solide resultaat aan het seizoen begint.

De eerstvolgende IndyCar-race vindt over twee weken plaats op The Thermal Club. Die race telt niet mee voor het kampioenschap, maar wel kan er één miljoen dollar gewonnen worden.

Uitslag IndyCar St. Petersburg