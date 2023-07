Newgarden wint ook race 2 in Iowa, geen top-vijftien voor VeeKay

Will Power mocht van pole-position vertrekken na zijn sterke optreden in de kwalificatie van zaterdagochtend, maar het waren opnieuw Josef Newgarden en Scott McLaughlin die lange tijd de hoofdrolspelers waren in de tweede race op de Iowa Speedway. Toch eisten bij de start van de 250 ronden tellende race, die werd gestart door speciale gast Ed Sheeran, met name Marcus Ericsson en Pato O'Ward de hoofdrol op. Zij kozen bij de start voor de hoge lijn en dat betaalde zich uit: Ericsson ging op indrukwekkende wijze snel van de tiende naar de derde plaats terwijl O'Ward het vanaf P11 ook deed lijken alsof de rest van het veld stilstond en naar de zesde plaats opschoof.

Power behield lange tijd de leiding, maar in ronde 29 sloeg McLaughlin toe. De pole-recordhouder - hij pakte zijn 69ste en 70ste IndyCar-pole in Iowa - gaf zich niet zomaar gewonnen. De twee gingen een tijdje de strijd met elkaar aan, wat de deur opende voor de winnaar van de zaterdagse race, Newgarden, om via de binnenkant met één move met zijn twee Team Penske-teamgenoten af te rekenen. Power moest toen wat lossen en viel terug tot achter David Malukas, O'Ward en Scott Dixon, maar McLaughlin hield de druk er wel op bij Newgarden. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout begon van de veertiende plek, maar leek het tempo niet bij te kunnen benen en viel in de beginfase wat terug. Het duurde ook niet lang voordat de Ed Carpenter Racing-coureur op een ronde achterstand werd gezet.

Na de eerste pitstopreeks behield Newgarden de leiding terwijl McLaughlin wat tijd moest toegeven. Power was tot vijf seconden teruggevallen. In ronde 85 kwam ook O'Ward langs de Penske van Power om de vierde plek over te nemen. Kampioenschapsleider Alex Palou kende geen al te beste start en kwam zelfs op een ronde achterstand te liggen, maar dankzij een caution vanwege een tik tegen de muur van Agustin Canapino kon de Spanjaard weer in de ronde van de leider komen. In ronde 107 werd de race weer hervat, met Newgarden nog altijd als leider, gevolgd door McLaughlin, Dixon, O'Ward, Ericsson en Power.

In ronde 157 van de 250 volgde een spannend moment waarbij wonder boven wonder iedereen een losgelopen band wist te ontwijken. Deze was afkomstig van de Dale Coyne Racing-bolide van Sting Ray Robb. In de pitstraat was het linker achterwiel niet bevestigd, maar toch werd Robb de baan opgestuurd. Meerdere coureurs moesten ontwijkende actie ondernemen, wat tot de tweede caution van de race leidde. Waar Newgarden, Power en Dixon besloten om door te rijden, ging McLaughlin met een pitstop voor een alternatieve strategie. Hij viel daardoor terug tot de negende plek, maar de tweevoudig V8 Supercars-kampioen zette grote stappen richting de concurrentie om weer tot de top-drie te komen voordat hij opnieuw een pitstop maakte, als antwoord op de pitstop van Newgarden.

Newgarden oppermachtig, Palou beperkt de schade

In de slotfase van de race was het door een slimme strategie plots Arrow McLaren-coureur Felix Rosenqvist die zich tot de grootste bedreiging van Newgarden ontpopte. De Zweedse coureur naderde tot op een seconde, maar verloor een hoop tijd door verkeer. Hij kreeg in de ultieme slotfase van de race nog een tweede kans dankzij de caution veroorzaakt door Ryan Hunter-Reay, de teamgenoot van VeeKay. Met drie ronden te gaan werd het veld opnieuw losgelaten voor een sprint, al was dat met slechts vijf coureurs in dezelfde ronde als de leider. Palou was de nummer vijf, maar hij profiteerde van de terugval van McLaughlin om als derde over de streep te komen en de schade te beperken. Newgarden bleek opnieuw niet te kloppen in Iowa, waar hij zijn vijfde ovalzege op rij pakte, voor teamgenoot Power. VeeKay was de beste ECR-coureur, maar met de achttiende plek kreeg hij er slechts twaalf punten bij.

Newgarden nadert met zijn vierde zege van het seizoen kampioenschapsleider Palou tot op tachtig punten en in een klasse waarbij de zege vijftig punten oplevert zijn er nog kansen voor de Amerikaan. Het IndyCar-seizoen telt nog vijf races. De volgende is de nu al beruchte Big Machine Music City Grand Prix op het stratencircuit van Nashville, waar de afgelopen twee edities genoeg gebeurde. Deze vindt op zondag 6 augustus plaats en begint rond 18.15 uur Nederlandse tijd.

Uitslag IndyCar Iowa II