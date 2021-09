Newgarden verwelkomt internationale tegenstand in IndyCar

De strijd om de titel in de IndyCar Series komt zondag ten einde op Long Beach, waar de laatste race van het seizoen wordt verreden. Drie rijders maken nog kans op de titel, van wie Josef Newgarden de enige is met een kampioenschap op zak. De Penske-coureur kijkt tegen een achterstand van 48 punten aan op Alex Palou en maakt alleen mathematisch nog een kans. Palou is een van de twee internationale kanshebbers, met Pato O'Ward als zijn belangrijkste tegenstander. Zij zijn onderdeel van de internationalisering van het deelnemersveld, waaraan ook rijders als Rinus VeeKay en Callum Ilott bijdragen.

“Het is echt een genot om met deze jongens te rijden. Ze zijn ongelofelijk getalenteerd en ik hou ervan dat dit naar de IndyCar komt”, vertelde Newgarden over zijn tegenstanders in de strijd om de IndyCar-titel. “We zijn allemaal erg trots dat we zoveel geweldig talent in dit kampioenschap hebben. Dat maakt het meer betekenisvol als je goed presteert. Deze jongens moeten dus echt trots zijn op wat ze hebben laten zien. Het is echt cool om hier bij de finale te zijn en nog steeds een kans te hebben - maar het is denk ik wel een bijna onmogelijke kans. Het is leuk om tegen deze twee te strijden, want in dit kampioenschap wil je strijden tegen de besten van de wereld.”

“Als je ziet wat Pato doet met het contingent uit Mexico en om te zien hoe enthousiast de landgenoten van Alex in Spanje worden, dan is dat precies waar dit kampioenschap om draait. Je wilt dat de besten van over de hele wereld meedoen en proberen hun capaciteiten te laten zien. Ik kijk ernaar uit om tegen hen te strijden. Ik ben teleurgesteld dat we niet in een betere positie zitten. Ik zou willen dat het hier meer een echt gevecht was in de laatste race en dat we dichter bij elkaar stonden, maar we hebben hard gevochten en ik denk dat we dit jaar streden tegen de besten. Wie uiteindelijk ook als winnaar uit de bus komt is denk ik ook een zeer verdiende winnaar.”

Geen hulp voor O'Ward

De strijd om de IndyCar-titel is dit jaar opnieuw een strijd tussen motorleveranciers Honda en Chevrolet. Honda heeft met Palou de beste uitgangspositie, maar Chevrolet heeft twee ijzers in het vuur. O’Ward staat er van hen het beste voor, maar hoeft niet op de steun van Newgarden te rekenen. “We zitten niet in de positie dat we Pato kunnen helpen”, antwoordde de Amerikaan op een vraag van Motorsport.com. “We zitten zelf in het gevecht, dus we moeten kijken naar onze eigen positie. Ik zou graag zien dat dit kampioenschap in het Chevy-kamp eindigt, of ik het nu ben of Pato. Maar ik denk niet dat we in die positie zijn. Ik zou niet eens weten hoe we hem kunnen helpen, om heel eerlijk te zijn. Ik ben er niet zeker van dat we iets zouden doen om hem duidelijk te helpen om het kampioenschap te winnen.”