Josef Newgarden topt Indy 500-test, Van Kalmthout in middenmoot

Newgarden deed in zijn 89e van 119 ronden 39.2125 seconden over een rondje over de legendarische oval, wat neerkomt op een snelheid van 229.519 mijl per uur. Uiteindelijk doken vijftien wagens onder de snelste tijd van Scott Dixon van dag 1.

De eerste achtervolger van Newgarden was tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato in de Dale Coyne Racing-bolide. Hij was minder dan 0,1 mijl langzamer dan de Penske-coureur en bleef Chip Ganassi-duo Tony Kanaan en Dixon voor. Scott McLaughlin, vorig jaar rookie of the year, noteerde de vijfde tijd voor 2020-polesitter Marco Andretti. Alex Palou volgde als zevende, gevolgd door Jimmie Johnson, Felix Rosenqvist en de meest productieve man van de dag Marcus Ericsson.

Rinus van Kalmthout noteerde de vijftiende dag en 101 ronden, en eindigde daarmee net voor Romain Grosjean. Arrow McLaren-rijders Pato O’Ward en Juan Pablo Montoya eindigden respectievelijk als 21e en 31e, maar concentreerden zich vooral op de eigen runs en lieten na afloop tevreden te zijn met de vertoonde snelheid.

Helio Castroneves kwam na zijn crash op de eerste testdag niet meer in actie.

P # Coureur Tijd Ronden Snelheid Motor Team 1 2 Josef Newgarden 39.2125 119 229.519 Chevy Team Penske 2 51 Takuma Sato 39.2282 84 229.427 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 3 1 Tony Kanaan 39.3413 72 228.767 Honda Chip Ganassi Racing 4 9 Scott Dixon 39.3548 115 228.689 Honda Chip Ganassi Racing 5 3 Scott McLaughlin 39.4051 127 228.397 Chevy Team Penske 6 98 Marco Andretti 39.4417 113 228.185 Honda Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb 7 10 Alex Palou 39.4636 147 228.058 Honda Chip Ganassi Racing 8 48 Jimmie Johnson 39.4910 138 227.900 Honda Chip Ganassi Racing 9 7 Felix Rosenqvist 39.5062 123 227.812 Chevy Arrow McLaren SP 10 8 Marcus Ericsson 39.5110 148 227.785 Honda Chip Ganassi Racing 11 60 Simon Pagenaud 39.5474 90 227.575 Honda Meyer Shank Racing 12 23 Santino Ferrucci 39.5623 124 227.489 Chevy Dreyer & Reinbold 13 24 Sage Karam 39.5734 109 227.425 Chevy Dreyer & Reinbold 14 12 Will Power 39.6120 114 227.204 Chevy Team Penske 15 21 Rinus VeeKay 39.6137 101 227.194 Chevy Ed Carpenter Racing 16 28 Romain Grosjean 39.6445 145 227.018 Honda Andretti Autosport 17 77 Callum Ilott 39.7183 100 226.596 Chevy Juncos Hollinger Racing 18 20 Conor Daly 39.7322 84 226.517 Chevy Ed Carpenter Racing 19 29 Devlin DeFrancesco 39.7762 100 226.266 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 20 45 Jack Harvey 39.7836 83 226.224 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 21 5 Pato O'Ward 39.7880 99 226.199 Chevy Arrow McLaren SP 22 18 David Malukas 39.8030 100 226.114 Honda Dale Coyne Racing with HMD 23 27 Alexander Rossi 39.8145 138 226.048 Honda Andretti Autosport 24 15 Graham Rahal 39.8504 108 225.845 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 25 11 JR Hildebrand 39.8866 51 225.640 Chevy AJ Foyt Enterprises 26 14 Kyle Kirkwood 39.8974 97 225.579 Chevy AJ Foyt Enterprises 27 4 Dalton Kellett 40.0159 65 224.911 Chevy AJ Foyt Enterprises 28 26 Colton Herta 40.0381 134 224.786 Honda Andretti Autosport 29 30 Christian Lundgaard 40.1454 109 224.185 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 30 33 Ed Carpenter 40.1497 63 224.161 Chevy Ed Carpenter Racing 31 6 Juan Pablo Montoya 40.1822 67 223.980 Chevy Arrow McLaren SP