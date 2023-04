Het is voor tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden, die nog nooit de Indy 500 won, een positieve start voor zijn jacht op die felbegeerde zege op de Indianapolis Motor Speedway. Zijn beste resultaat in het 'grootste racespektakel' kwam in 2016, toen hij als derde over de streep kwam. "Het was echt een geweldige dag", blikt Newgarden terug op de eerste testdag. "Ik had gewild dat dit een racedag was geweest", grapt de Amerikaanse Team Penske-coureur. "Je moet op die dag komen opdagen en erg goed zijn. Ik heb het team gezegd dat ze niets aan deze auto hadden moeten doen als het racedag was geweest, omdat deze erg goed was. Soms kom je opdagen met een geweldige auto, soms moet je eraan werken. Vandaag was een van die echt goede dagen."

Met zijn rondesnelheid van 227,686 mijl per uur was hij nipt sneller dan Ed Carpenter Racing-coureur Conor Daly, die de 227,466 mijl per uur noteerde. Diens teamgenoot, Rinus 'VeeKay' van Kalmthout, begon wat rustiger aan een van de twee generale repetities voordat volgende maand de actie echt losbarst. De 22-jarige Hoofddorper noteerde een rondesnelheid van 223,235 mijl per uur en moest genoegen nemen met de vierentwintigste positie. Het was geen geheel vlekkeloze dag voor VeeKay, die in de pitstraat contact had met Juncos Hollinger Racing-coureur Callum Ilott, die zijn verontschuldigingen aanbood. Teameigenaar Ed Carpenter, die in 2018 met de tweede plaats zijn beste resultaat behaalde in negentien deelnames aan de Indy 500, was goed voor de zestiende tijd.

Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon, die in 2008 traditioneel het melk mocht drinken na zijn zege in de Indy 500, noteerde de derde tijd: 226,788 mijl per uur. Andretti Autosport-coureur en kersvers IndyCar-winnaar Kyle Kirkwood was goed voor de vierde tijd, vlak voor de teruggekeerde Takuma Sato. De 46-jarige Japanner rijdt dit seizoen namens Chip Ganassi Racing mee in de ovalraces en doet zodoende een gooi naar zijn derde zege op de Brickyard. Stefan Wilson, de jongere broer van de in 2015 overleden Justin Wilson, noteerde een knappe zesde tijd: 225,960 mijl per uur.

Het was de hele dag druk op de baan, aangezien er voor de tweede testdag wat regenbuien zijn voorspeld. Het resulteerde in veel ronden voor met name Rinus van Kalmthout en Marcus Ericsson: zij waren met 156 ronden de grootste kilometervreters. In totaal werden er 3.522 ronden verreden op de eerste testdag, een afstand van zo'n 14.170 kilometer.

De Open Test biedt alle deelnemers van de Indy 500 de kans om alvast weer te wennen aan de oval en te werken aan een afstelling voordat de Month of May losbarst. Voor de teams was het vooral een mogelijkheid om verschillende combinaties van nieuwe aerodynamische onderdelen te testen die zij dit jaar mogen gebruiken. Dit moet de races nog spannender maken en de teams meer technische mogelijkheden bieden.

Bovendien was er op de eerste testdag, vrijdag volgt de tweede Open Test, ruimte voor nieuwkomers of terugkerende coureurs, zoals Katherine Legge, Ryan Hunter-Reay en de afzwaaiende Tony Kanaan, om (weer) in het ritme te komen op de 4 kilometer lange oval. Hunter-Reay sloot de dag als veertiende af, kort gevolgd door Kanaan. Legge liet met de 32ste tijd alleen rookie Benjamin Pedersen achter zich.

De volledige uitslag van de eerste Indy 500 Open Test