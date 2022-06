Alexander Rossi had zich zaterdag voor het eerst in ruim drie jaar van een IndyCar-pole verzekerd door de snelste tijd te rijden in de kwalificatie. Bij de start kapitaliseerde hij en nam hij de leiding, voor Josef Newgarden, Alex Palou en Marcus Ericsson. Een van de Ganassi-teamgenoten van de twee laatstgenoemden, Jimmie Johnson, veroorzaakte in de derde ronde de eerste caution door in bocht 3 van de baan te spinnen na een tikje van Tatiana Calderon. Toen het veld in ronde vier weer op gang gebracht werd, kwam er vrijwel meteen een nieuwe neutralisatie. Ericsson wilde in bocht 5 teamgenoot Palou inhalen, maar ging daarbij wat wijd en dat leidde tot contact. Palou werd het slachtoffer, de regerend kampioen eindigde in het grind met schade aan zijn voorwielophanging.

In de zevende ronde werd een nieuwe poging gedaan om de race te hervatten, maar opnieuw met weinig succes: Devlin DeFrancesco tikte de achterkant van Will Power aan, die spinde en zijn voorvleugel verloor door een tik tegen de muur. De winnaar van de race in Detroit kon zijn weg echter vervolgen. Deze derde caution werd door enkelen benut om hun eerste pitstop te maken. Anderen wachtten daarmee tot na de herstart in ronde 12. Zo kwamen leiders Rossi en Newgarden in ronde 15 gezamenlijk naar de pits. De pitcrew van Team Penske wist deze strijd te winnen, want Newgarden werd voor Rossi de baan weer opgestuurd. Aanvankelijk kwamen ook Ericsson en Romain Grosjean na hun stop voor Rossi terug op de baan, maar de Indy 500-winnaar van 2016 wist beide mannen te passeren.

Ook na de tweede ronde met pitstops bleef de situatie vooraan gehandhaafd, met Newgarden aan kop, op 4,5 seconden gevolgd door Rossi, Ericsson en Felix Rosenqvist, die net als Graham Rahal op de zevende stek op een alternatieve strategie was gezet. Zij brachten in ronde 41 hun laatste bezoek aan de pits, niet lang daarna volgde de rest van het veld. Newgarden behield daarbij zijn comfortabele voorsprong op Rossi, terwijl Ericsson op de hielen werd gezeten door Colton Herta. Daarachter reed Rosenqvist, die in ronde 47 gepasseerd werd door Grosjean.

In diezelfde ronde kwam de race van Pato O'Ward vroegtijdig ten einde vanwege een motorprobleem. Daarmee veroorzaakte hij de vierde caution van de dag en zag Newgarden zijn voorsprong van ruim drie seconden verdwijnen. Met nog vijf ronden te gaan werd de wedstrijd herstart, maar ook nu was de vreugde van korte duur: Helio Castroneves spinde en liet zijn auto afslaan, waardoor de pace car opnieuw op het asfalt verscheen. De laatste herstart volgde drie ronden voor het einde en deze verliep wel succesvol. Newgarden behield de leiding, maar daarachter wist Ericsson met succes de aanval in te zetten op Rossi voor de tweede stek.

De Indy 500-winnaar van 2022 kon vervolgens niet in de aanval gaan bij Newgarden, die op Road America zijn derde seizoenszege boekte. De Amerikaan heeft dit jaar op een oval, stratencircuit en road course gewonnen en verdiende daarmee een mooie bonus van 1 miljoen dollar. Achter Ericsson, die de klassementsleiding weer overnam van Power, werd Rossi derde. Hij voerde een drietal Andretti Autosport-coureurs aan met Grosjean op P4 en Herta op de vijfde stek. Rosenqvist hield de zesde positie vast in een sprintje naar de finish, nipt voor Scott McLaughlin en Graham Rahal. Dat drietal eindigde binnen één tiende van een seconde. Scott Dixon werd negende, terwijl Christian Lundgaard de top-tien completeerde.

Rinus van Kalmthout kende een moeizame kwalificatie op Road America en moest daardoor vanaf P17 aan de race beginnen. In de openingsfase klom de Ed Carpenter Racing-coureur knap op naar de achtste plek, maar hij viel na duwtje van Lundgaard terug naar de achterhoede. In het restant van de race wist Van Kalmthout nog enkele posities goed te maken, maar meer dan de zeventiende positie aan de finish zat er uiteindelijk niet in.

De IndyCar-coureurs krijgen nu twee weekenden rust, nadat zij in drie opeenvolgende weekenden geracet hebben. De eerstvolgende race vindt op 3 juli plaats op Mid-Ohio.

Uitslag IndyCar Road America - Race