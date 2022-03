Newgarden steelt IndyCar-zege in Texas, Van Kalmthout tiende

Felix Rosenqvist verzekerde zich zaterdag van de pole-position voor de eerste ovalrace van het IndyCar-seizoen 2022 op Texas Motor Speedway. De Arrow McLaren SP-coureur deelde de eerste startrij met Scott McLaughlin, de winnaar van de openingsrace in St. Petersburg. De Nieuw-Zeelander slaagde er vroeg in de race echter al in om de regie vooraan over te nemen, terwijl ook Penske-teamgenoot Josef Newgarden zich in de voorste gelederen meldde. Alexander Rossi kreeg dat nog wel mee, maar zag zijn race na 16 ronden ten einde komen met technische problemen. Ook werd daarmee de eerste caution veroorzaakt.

Daarna zou het veld tot ronde 99 zonder cautions kunnen racen. Een touché tussen Takuma Sato en Devlin DeFrancesco deed eerstgenoemde met zijn achterwiel tegen de muur belanden, waardoor de race geneutraliseerd werd en Sato zijn race ten einde zag komen. Van de daaropvolgende 51 ronden werden er uiteindelijk slechts twee onder groen verreden. Allereerst zorgde Kyle Kirkwood zorgde bij de hervatting in ronde 114 voor een nieuwe caution door te crashen. In ronde 130 werd de race vervolgens weer op gang gebracht, maar ditmaal eindigden DeFrancesco, Graham Rahal en Helio Castroneves hard in de muur door een te optimistische inhaalactie van eerstgenoemde debutant. In de tussentijd viel Romain Grosjean - net als teamgenoot Rossi - uit met technische problemen.

Pas in ronde 150 volgde de herstart voor de resterende 98 ronden op Texas Motor Speedway. McLaughlin behield daarbij aanvankelijk de leiding, maar daarachter begon Rinus van Kalmthout aan een prachtige opmars. Binnen vier ronden na de herstart werkte de Nederlander van Ed Carpenter Racing zich vanaf de zesde positie op naar plek twee door achtereenvolgens Marcus Ericsson, Scott Dixon, Will Power en Newgarden buitenom in bocht 2 te grazen te nemen. VeeKay dichtte vervolgens het gat naar McLaughlin en greep in ronde 159 de leiding, om vijf ronden later prachtig opzij te worden gezet door Power. De Penske-coureur ging in één actie van P3 naar de leiding.

Van Kalmthout leidt, maar moet brandstof sparen

In het restant van de race moesten de coureurs nog één pitstop maken voor brandstof en nieuwe banden. Van Kalmthout dook als een van de eerste coureurs naar de pits en dat leek aanvankelijk een gouden zet, want hierdoor heroverde hij de koppositie. Tegelijkertijd bleek dat Ed Carpenter Racing daar wel een risico mee had genomen, want qua brandstof zat de Nederlander in het restant van de race bijzonder krap. Op aandringen van het team moest Van Kalmthout vaart minderen en brandstof sparen, waardoor hij in de laatste fase van de race verder en verder terugviel.

Vooraan heroverde McLaughlin de leiding en de Penske-coureur leek op weg naar zijn tweede opeenvolgende zege. De achterblijvers speelden in de laatste ronden echter een belangrijke rol en in de allerlaatste ronde kwam dat de leider duur te staan. McLaughlin wilde geen risico nemen en hield positie achter David Malukas, maar dat bleek een dure fout. Het bood teamgenoot Newgarden de kans om aan te sluiten en bij het uitkomen van de laatste bocht de overwinning te stelen, zijn eerste van het seizoen.

Achter het duo van Penske legde Ericsson knap beslag op de derde plek, nadat hij de race vanaf de veertiende positie aanving. Power bevestigde de goede vorm van Penske met de vierde plek, gevolgd door Dixon in de tweede Chip Ganassi-bolide. Jimmie Johnson behaalde namens Ganassi met P6 zijn beste IndyCar-resultaat in zijn eerste race op ovals – hiervoor was de zeventiende plek zijn beste resultaat. De vierde Ganassi van regerend kampioen Alex Palou eindigde op de zevende stek, gevolgd door Simon Pagenaud, Santino Ferrucci en Van Kalmthout op de tiende positie.

