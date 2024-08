Newgarden boekt IndyCar-zege op Gateway, VeeKay eindigt in top-tien

David Malukas had zich van pole-position verzekerd voor het treffen van de IndyCar Series op World Wide Technology Raceway at Gateway, met Scott McLaughlin naast hem op de eerste startrij. Bij de start slaagde de Penske-coureur er echter meteen in om de leiding over te nemen, terwijl Will Power in de tweede ronde ook aan Malukas voorbijging. De coureur van Meyer Shank Racing antwoordde voor de eerste neutralisatie alweer door Power te passeren, om kort na de eerste caution - die door Ed Carpenter en Katherine Legge werd veroorzaakt - zelfs weer naar de leiding te gaan.

In ronde zeventien volgde de tweede neutralisatie. Rinus VeeKay ging ietwat wijd in bocht 2 en dat leidde tot een kettingreactie met Romain Grosjean, Conor Daly en Kyle Kirkwood als slachtoffers. In ronde 27 werd de race hervat en nam Power de leiding over. Er volgde een lange fase zonder caution en - mede door de pitstops - veel leiderswisselingen. Ook na de derde neutralisatie, die door Kyffin Simpson werd veroorzaakt, was dat weer het geval. Power ging lange tijd aan de leiding op het moment dat vrijwel alle coureurs hun pitstop hadden gemaakt, maar tijdens de reeks bandenwissels wisselde de leiding regelmatig van eigenaar.

Newgarden blijft overeind in chaotische slotfase

De vierde caution van de race - in ronde 196 - zorgde voor een verandering van het beeld vooraan. Scott McLaughlin had intussen de leiding genomen, voor Penske-teamgenoten Josef Newgarden en Power. Daar waar de eerste twee een pitstop maakten, bleef Power op de baan om later onder de groene vlag een pitstop te maken. Na zijn stop kwam hij in de 240ste ronde in aanraking met Malukas, die door het voorval uit de race crashte. McLaughlin en Newgarden bezochten tijdens deze neutralisatie nogmaals de pits, waarin laatstgenoemde de leiding pakte.

De herstart in ronde 250 verliep vervolgens chaotisch. Newgarden maakte er een langzame herstart van en dat leidde achter hem tot contact tussen Jack Harvey, Power, Grosjean en Alexander Rossi. Het voorval zorgde voor een de laatste neutralisatie, met tussendoor zelfs even een rode vlag. In ronde 254 werd het veld vervolgens voor de laatste keer op pad gestuurd voor een sprint over zeven ronden, waarin de leidende positie van Newgarden niet meer in gevaar kwam.

Newgarden boekte zodoende zijn vijfde zege op World Wide Technology Raceway, op anderhalve seconde gevolgd door McLaughlin. Linus Lundqvist knokte zich in de laatste fase nog naar de derde positie namens Ganassi, voor teamgenoot en kampioenschapsleider Álex Palou. De Spanjaard deed in de titelstrijd ook goede zaken door de late incidenten van Power, waardoor hij in het kampioenschap nu 59 punten voorsprong heeft. Colton Herta is na zijn vijfde plek de nieuwe nummer twee in de titelstrijd en hij was de laatste in dezelfde ronde als de winnaar. Felix Rosenqvist werd zesde, voor Nolan Siegel, Marcus Armstrong en Sting Ray Robb. De top-tien werd voltooid door VeeKay, die als twaalfde aan de race was begonnen. Het is de vierde opeenvolgende race dat de Nederlander van Ed Carpenter Racing in de top-tien eindigt.

Het IndyCar-seizoen wordt volgend weekend vervolgd met de Grand Prix van Portland, de laatste race van het jaar op een road course.

Uitslag IndyCar World Wide Technology Raceway at Gateway