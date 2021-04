Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan-Honda) en Will Power (Penske-Chevy) waren de eersten die op het iconische circuit de 225 mijl per uur aantikten en onder de rondetijd van 40 seconden doken. Uiteindelijk was het echter tweevoudig IndyCar-kampioen Newgarden die de hoogste topsnelheid liet aantekenen: 226,819 mijl per uur.

Autosportlegende Montoya (Arrow McLaren SP-Chevy) stond lang tweede op de ranglijst, maar de Colombiaan moest uiteindelijk nog net Sato in de RLL-Honda voor zich dulden. Een vierde plek was er voor Chip Ganassi Racing-coureur Scott Dixon, de winnaar van 2008 en zesvoudig IndyCar-kampioen.

De aanvankelijk snelle Rahal werd uiteindelijk dus vijfde, maar mocht zich troosten met de gedachte dat hij de hoogste snelheid zonder tow van een voorganger had geklokt: 221.949 mijl per uur. Tweede op die lijst werd Penske's rookie Scott McLaughlin, die ook de meeste ronden van de dag reed: 195 om precies te zijn, bijna een volledige race-afstand.

Veekay’s teamgenoot Conor Daly overtrof zichzelf en pakte de zesde plaats voor Ed Carpenter Racing-Chevy, terwijl de beide coureurs van Meyer Shank Racing-Honda – Jack Harvey en drievoudig Indy-winnaar Helio Castroneves – in de top 10 eindigden voor de Andretti Autosport-piloten Alex Rossi en Ryan Hunter-Reay.

Complete uitslag tweede dag Indy500-test

P Coureur Rondetijd Verschil Ronden Sneldheid Team 1 Josef Newgarden 39.6792 0.000 121 226.819 Team Penske 2 Takuma Sato 39.7534 0.0742 60 226.396 Rahal Letterman Lanigan 3 Juan Pablo Montoya 39.8013 0.1221 68 226.123 Arrow McLaren SP 4 Scott Dixon 39.8395 0.1603 126 225.906 Chip Ganassi Racing 5 Graham Rahal 39.8859 0.2067 157 225.644 Rahal Letterman Lanigan 6 Conor Daly 39.8868 0.2076 137 225.639 Ed Carpenter Racing 7 Will Power 39.9112 0.2320 162 225.501 Team Penske 8 Jack Harvey 39.9527 0.2735 140 225.266 Meyer Shank Racing 9 Pato O'Ward 39.9790 0.2998 156 225.118 Arrow McLaren SP 10 Helio Castroneves 39.9868 0.3076 128 225.074 Meyer Shank Racing 11 Simon Pagenaud 39.9999 0.3207 184 225.001 Team Penske 12 Ryan Hunter-Reay 40.0091 0.3299 134 224.949 Andretti Autosport 13 Colton Herta 40.1422 0.4630 164 224.203 Andretti Autosport 14 Ed Carpenter 40.1524 0.4732 146 224.146 Ed Carpenter Racing 15 Alex Palou 40.1545 0.4753 112 224.134 Chip Ganassi Racing 16 Felix Rosenqvist 40.1835 0.5043 126 223.973 Arrow McLaren SP 17 Ed Jones 40.1956 0.5164 104 223.905 Dale Coyne Racing 18 Scott McLaughlin 40.2131 0.5339 195 223.808 Team Penske 19 Alexander Rossi 40.2440 0.5648 136 223.636 Andretti Autosport 20 Santino Ferrucci 40.2650 0.5858 137 223.519 Rahal Letterman Lanigan 21 Simona De Silvestro 40.2760 0.5968 92 223.458 Paretta Autosport 22 James Hinchcliffe 40.2760 0.5968 127 223.458 Andretti Steinbrenner Autosport 23 Tony Kanaan 40.3404 0.6612 99 223.101 Chip Ganassi Racing 24 Sage Karam 40.3415 0.6623 81 223.095 Dreyer & Reinbold Racing 25 Marco Andretti 40.3923 0.7131 138 222.815 Andretti Herta-Haupert 26 Sebastien Bourdais 40.4263 0.7471 125 222.627 AJ Foyt Enterprises 27 Max Chilton 40.4935 0.8143 114 222.258 Carlin 28 Marcus Ericsson 40.5159 0.8367 188 222.135 Chip Ganassi Racing 29 Pietro Fittipaldi 40.5509 0.8717 144 221.943 Dale Coyne w/Rick Ware Racing 30 Dalton Kellett 40.8727 1.1935 97 220.196 AJ Foyt Enterprises 31 Cody Ware 41.2017 1.5225 58 218.438 Dale Coyne w/Rick Ware Racing