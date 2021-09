Newgarden houdt hoop op IndyCar-titel levend met pole in Long Beach

De straten van Long Beach vormen dit weekend het decor voor de allerlaatste race van het IndyCar-seizoen. Klassementsleider Alex Palou verdedigt er een comfortabele voorsprong, maar ook Pato O’Ward en Josef Newgarden doen nog mee in de strijd om de titel. Laatstgenoemde heeft dit weekend echter heel wat geluk nodig om zich voor de derde keer tot IndyCar-kampioen te kronen. De achterstand van de Penske-rijder op Palou bedraagt namelijk 48 punten, terwijl er dit maximaal 54 punten te scoren zijn.

Ondanks zijn geringe titelkansen doet Newgarden tot dusver wel alles wat mogelijk is in de jacht op de titel. De 30-jarige Amerikaan maakte in de kwalificatie voor de Grand Prix van Long Beach namelijk geen enkele fout en reed in de beslissende shoot-out zelfs de snelste tijd, wat hem zijn vierde pole van het IndyCar-seizoen opleverde. In het beslissende kwalificatiedeel stuurde de coureur uit Nashville zijn Penske in 68.2241 seconden rond het befaamde stratencircuit in Californië, waarmee hij de vijf overgebleven concurrenten in de strijd om pole achter zich liet.

"Zeg nooit nooit"

“We hebben het hele jaar hard gevochten en we hadden onze hoogte- en dieptepunten, maar het is heel onwaarschijnlijk dat we de titel pakken”, aldus Newgarden, die zondag op zijn minst moet winnen en moet hopen dat Palou 25ste of lager finisht om überhaupt nog kans te maken op de titel. “Het winnen van de race morgen is dus gewoon mijn doel, om daarmee het seizoen in stijl af te kunnen sluiten. Ik denk ook dat iedereen in het team dat wel verdiend heeft. We zullen zien wat er gebeurt. De kans is niet heel erg groot, maar in deze sport mag je nooit nooit zeggen.”

Uittredend IndyCar-kampioen Scott Dixon kwam namens het team van Ganassi nog dicht bij de tijd van Newgarden, maar op +0.2181s achterstand moest de Nieuw-Zeelander uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek. Indy 500-winnaar Helio Castroneves zorgde met een derde tijd voor een daverende verrassing, terwijl Simon Pagenaud er met een vierde tijd voor zorgde dat er zondag twee Penske-bolides vanaf de eerste twee startrijen mogen vertrekken.

Grosjean opnieuw in Fast Six

Felix Rosenqvist maakte de top-vijf compleet, terwijl Romain Grosjean ook in zijn laatste kwalificatiesessie als IndyCar-rookie weer indruk maakte. De Fransman gaf een halve seconde toe op Newgarden, wat hem de zesde plaats oplevert voor zijn allereerste race op het stratencircuit van Long Beach. Net als Newgarden is ook Grosjean dit weekend een man met een missie: de voormalig F1-coureur heeft namelijk nog een kleine kans om Scott McLaughlin van de Rookie of the Year-titel af te houden, al zal ook hij daarvoor zondag in de race het nodige geluk aan zijn zijde moeten hebben.

Pato O’Ward – de nummer twee in het kampioenschap – strandde zaterdag vroegtijdig in het tweede kwalificatiedeel. De Arrow SP McLaren-rijder zal de race daardoor zondag een plekje achter James Hinchcliffe als achtste moeten aanvangen. Daarmee start de Mexicaan recht voor de neus van klassementsleider Alex Palou, die genoegen moest nemen met de tiende plaats. Daarmee is er nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor de Spanjaard. De Ganassi-rijder heeft zondag namelijk – ongeacht het resultaat van zijn concurrenten - aan een elfde plek genoeg om voor het eerst de IndyCar-titel in de wacht te slepen.

VeeKay vroegtijdig uitgeschakeld

Het team van Ed Carpenter Racing kwam er zaterdag opnieuw nauwelijks aan te pas wat betreft de snelheid over één rondje. Rinus van Kalmthout werd net als teamgenoot Conor Daly vroegtijdig uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel, waardoor beide ECR-bolides zondag plaats moeten nemen op de twaalfde startrij. Van Kalmthout zal vertrekken vanaf de 24ste startplek. Het wordt zijn eerste IndyCar-race op het stratencircuit van Long Beach, dat vorig jaar vanwege de pandemie geen deel uitmaakte van de kalender.

Uitslag van de Fast Six Shoot-out