Newgarden houdt Herta met minimaal verschil van pole op Mid-Ohio

Twee weken na de race op Road America is het IndyCar-veld neergestreken op het circuit van Mid-Ohio. Alex Palou verdedigt dit weekend een voorsprong van 28 punten op Patricio O’Ward. Voordat de punten verdeeld worden in de race op zondag stond de kwalificatie op het programma. Daarbij werd het gebruikelijke format voor road courses en stratencircuits gehanteerd: voor het eerste segment wordt het veld verdeeld over twee groepen, waarna de snelste zes rijders van beide groepen doorgaan naar Q2. De snelste zes rijders uit dat deel van de kwalificatie strijden in de Fast Six om de pole-position.

Q1 - Groep 1

In de eerste groep van Q1 reed Josef Newgarden de snelste tijd. De Penske-coureur stond in de tweede race in Detroit en op Road America al op pole en plaatste zich met 1.06.0168 voor het tweede deel van de kwalificatie. Daarin kreeg hij gezelschap van Alex Palou, Will Power, Graham Rahal, Sebastien Bourdais en Alexander Rossi. Twee laatstgenoemden profiteerden van de afgenomen rondetijden van Jack Harvey en Simon Pagenaud, die eigenlijk de tweede en derde tijd reden. Zij vielen af, evenals onder andere de terugkerende Felix Rosenqvist en Takuma Sato.

Q1 - Groep 2

Daarna volgde de tweede groep met onder meer Rinus VeeKay, die verstek liet gaan op Road America vanwege een gebroken sleutelbeen. De Nederlander plaatste zich bij zijn terugkeer meteen voor Q2, hij reed in zijn groep de zesde tijd. Colton Herta was in de tweede groep de snelste rijder, hij noteerde 1.06.2685. Daarmee bleef de coureur van Andretti Autosport het Ganassi-duo Scott Dixon en Marcus Ericsson voor. Ook Ryan Hunter-Reay en James Hinchcliffe gingen door naar Q2.

Q2

In dat tweede deel van de kwalificatie was het opnieuw Newgarden die de omloop van Mid-Ohio het snelste rondde. Ditmaal had hij 1.06.1630 nodig voor de ronde, waarmee hij vier honderdsten van een seconde sneller was dan Herta. Power en Rossi stonden eveneens binnen een tiende van Newgarden, terwijl Dixon op P5 slechts 0,114 seconde langzamer was dan de Penske-coureur op P1. De laatste plek in de Fast Six ging naar Ericsson, die teamgenoot Palou net iets te snel af was. Voor VeeKay kwam het dus niet tot plaatsing voor het beslissende kwalificatiesegment, hij start zondag vanaf de elfde positie.

Fast Six

De zes overgebleven coureurs streden vervolgens om de pole-position voor de tiende race van dit IndyCar-seizoen. Power opende het bal met een 1.07.1161 tijdens zijn eerste vliegende ronde en was daarmee de snelste coureur na de eerste run. Herta slaagde er vervolgens in om de koppositie over te nemen met een 1.06.8310 en daarna een 1.06.6770. Toch bleek dat uiteindelijk net niet voldoende voor de pole-position, want die kwam bij Newgarden terecht. De Amerikaan van Penske was met 1.06.6739 slechts drie duizendsten van een seconde sneller dan zijn landgenoot. Achter Herta legde Ericsson knap beslag op de derde startplek, gevolgd door Power en Dixon. Rossi sloot de top-zes af.