Newgarden geeft fout St. Pete toe, Herta accepteert excuses niet

Donderdag werd bekend dat het IndyCar-team Team Penske tijdens de openingsrace van het seizoen valsgespeeld had met de push-to-pass. Josef Newgarden en Scott McLaughlin - die eerste en derde werden - werden uit de uitslag geschrapt, Will Power moest tien punten inleveren. Newgarden heeft in aanloop naar het weekend in Barber zijn excuses aan geboden. De Amerikaan vertelde geëmotioneerd dat hij inderdaad de regels verbrak.

"Je mag me voor van alles uitmaken, maar ik ben geen leugenaar", aldus de Penske-coureur. "Wij dachten oprecht dat we in St. Pete direct bij de herstarts de knop mochten gebruiken. We hoorden pas in de warm-up [in Long Beach] over deze fout in de software. Het gekste is nog dat ik toen zelfs nog dacht dat we de push-to-pass mochten inzetten bij de herstart. Ik dacht dat het in Long Beach ook mocht, ik probeerde daar zelfs hetzelfde nog. Ik riep nog over de radio dat de overtake-knop het niet deed."

Herta accepteert excuses niet

Newgarden stak dus hand in eigen boezem, maar Andretti-coureur Colton Herta accepteert de excuses van Penske niet. "Uiteindelijk is het de fout van het hele Penske-team toch? Het is niet alleen de fout van de coureur in de auto, maar het was fout dat de coureur in de auto het systeem kon gebruiken. Ze wilden het in Long Beach weer doen, want ze zeiden er toen niets van", aldus een geïrriteerde Herta. "Ik kan niet geloven dat iemand het vervelend vond dat diegene vijftig pk meer had. De excuses die zij aanbieden zijn volgens mij bullshit."

Herta had na de race in St. Pete al een vermoeden dat er iets niet klopte bij de auto's van Penske. "Ik stuurde een video van Kyle [Kirkwood]. Ik zei tegen hem: 'hebben de Chevy's zo'n grote stap gemaakt? Het lijkt erop dat ze iets met de push-to-pass hebben gedaan.' Ik had een betere exit en toch haalde hij me met gemak in", herinnert de 24-jarige Californiër zich nog.

Herta sluit eveneens niet uit dat Penske al langer gebruik maakte van deze software, waaronder in de Indy 500 van vorig jaar. Newgarden won die race en achter die uitslag zet Herta nu vraagtekens. "Kunnen zij het aanzetten waar het niet mag? Dat weten we niet. Er is nog heel veel onduidelijk. Het enige wat ik zeker weet, is dat het vanaf nu goed zit", aldus de rijder. "Ze liggen nu onder een vergrootglas, valsspelen is haast niet meer mogelijk."