Newgarden kraakt Drive to Survive en F1: "Wij hoeven niets te verzinnen"

In 2019 verscheen het eerste seizoen van de serie 'Formula 1: Drive to Survive' op streamingplatform Netflix. De show groeide al snel uit tot een groot succes, waardoor afgelopen februari alweer het vijfde seizoen in première ging. Daarnaast is al zeker dat het format in 2024 een zesde seizoen krijgt, waarvoor de opnames inmiddels zijn begonnen. Het succes van Drive to Survive heeft ertoe geleid dat de MotoGP de handen ineen heeft geslagen met Prime Video voor een eigen serie, terwijl Netflix momenteel ook vergelijkbare series over de golfcompetitie PGA Tour en het proftennis van de ATP en WTA Tour.

In navolging van de Formule 1 heeft ook IndyCar besloten om met een eigen serie op de proppen te komen. Op 27 april is de eerste aflevering van '100 Days to Indy' te zien bij de Amerikaanse zender The CW, dat de serie in samenwerking met Vice produceert. Daarin staat de aanloop naar de Indianapolis 500, de meest prestigieuze race op de IndyCar-kalender, centraal. Woensdag werd in de aanloop naar de IndyCar-race in Long Beach een voorvertoning gegeven van de eerste aflevering. Diverse toppers uit het kampioenschap, zoals huidig leider Pato O'Ward en regerend Indy 500-winnaar Marcus Ericsson, kwamen daar op af.

Ook tweevoudig kampioen Josef Newgarden gaf acte de présence bij de première van de eerste aflevering van 100 Days to Indy. Tijdens een Q&A na afloop van de voorvertoning ging de Penske-coureur in op de verschillen tussen Drive to Survive en de nieuwe IndyCar-show. Hij benoemde daarbij een element van de F1-serie dat regelmatig bekritiseerd wordt. "De competitie [in IndyCar] is zo goed dat er niets verzonnen hoeft te worden, in tegenstelling tot sommige andere autosportproducten", vertelde Newgarden, waarna het publiek en onder meer O'Ward, Ericsson en regisseur Patrick Dimon in de lach schoten. "Het product is zoals het nu is goed genoeg, waardoor ze niet hoeven te zoeken naar dingen of dingen moeten verdraaien."

Waarom producenten IndyCar-serie minder kunnen aanpassen

De opnames voor de zesdelige IndyCar-serie zijn begonnen rond het openingsweekend in St. Petersburg, de race die centraal staat in de eerste aflevering van 100 Days to Indy. Binnen zes weken is die aflevering dus opgenomen en gemonteerd, daar waar de makers van Drive to Survive minimaal enkele maanden de tijd hebben om een afgerond product af te leveren. Daardoor kunnen de producenten van de F1-serie de tijd nemen om waar nodig extra materiaal te verzamelen en de verhaallijnen naar eigen voorkeur aanpassen, iets wat bij 100 Days to Indy volgens Dimin niet mogelijk was.

"Dat is soms denk ik de schoonheid van niet veel tijd hebben. Je komt aan, je gaat filmen en je merkt: 'Luister, dit is het verhaal, dit is wat we hebben, dit zijn de resultaten'", zegt Dimon over de productie van de serie. "Daarna moeten we dit ding binnen zes weken monteren, om dan door te gaan met de volgende aflevering. Het verhaal ontvouwt zich terwijl wij het vertellen, terwijl je soms met de nabeschouwende shows ziet dat ze terug kunnen gaan, extra beelden kunnen schieten en de verhaallijn een soort van kunnen veranderen. Hier is het: 'Kijk, dit is wat er gebeurde in St. Petersburg. Dit is met wie we tot dusver gefilmd hebben. Dit is wat we kunnen laten zien en horen, dus we kunnen er niet omheen.'"