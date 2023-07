Newgarden boekt comfortabele zege in Race 1 op Iowa Speedway

Josef Newgarden ging zijn Penske-teamgenoten Scott McLaughlin en polesitter Will Power ongeveer halverwege de race voorbij voor de koppositie. Die actie bleek beslissend in de strijd om de winst. Newgarden verdween nadien aan de horizon, boekte zijn eerste overwinning sinds de Indy 500 en hield zijn honderdprocentscore op ovals dit seizoen (drie uit drie) intact.

De Penske-rijders kleurden het duel om de overwinning in de Hy-Vee Homefront 250 presented by Instacart op de Iowa Speedway. Power, McLaughlin en Newgarden vormden de top-drie op de startopstelling en dat was ook nog de volgorde bij de eerste serie pitstops op ongeveer een kwart van de race, Pato O’Ward was op plaats vier ‘best of the rest’. Na de pitstops ging Power nog steeds aan kop voor McLaughlin en Newgarden, al was de achterstand van laatstgenoemde inmiddels opgelopen tot vijf seconden. Newgarden was echter blij met de wijzigingen die bij de pitstop aan zijn wagen waren doorgevoerd.

Newgarden dichtte het gat naar de koplopers en nam in de 95ste ronde P2 over van McLaughlin. Op dat moment was het Penske-trio ook bezig met het op een ronde achterstand zetten van de rijders die zich aan de onderkant van de top-tien bevonden. Ze domineerden de wedstrijd, met een voorsprong van rond de tien seconden op nummer vier Pato O’Ward.

In de 121ste ronde had Power een momentje in bocht 2, waarvan Newgarden profiteerde en de leiding veroverde. Vlak daarna volgde de tweede serie pitstops, waarna Power het lastiger kreeg en terugviel naar de vierde plek na licht contact met de muur bij bocht 4 in ronde 145. Newgarden had daardoor de koppositie ineens stevig in handen: het gat naar nummer twee McLaughlin bedroeg 6,5 seconde. O’Ward volgde op een seconde van McLaughlin op P3.

Newgarden verloor zijn ruime voorsprong door de eerste en enige neutralisatie van de race, na een crash van Graham Rahal in bocht 4. De herstart volgde in ronde 167, waarna Newgarden alsnog een groot gat sloeg: hij reed zeven seconden weg bij McLaughlin. De volgorde in de top-drie bleef ongewijzigd na de laatste pitstops in ronde 208. In de laatste stint controleerde Newgarden de race en hij won uiteindelijk met 3,3 seconde voorsprong op nummer twee McLaughlin, O’Ward completeerde op 9,6 seconde van de winnaar het podium. Marcus Ericsson passeerde Power vlak na de laatste pitstops in het gevecht om P4. De Zweed finishte daardoor als vierde en Power als vijfde.

Rinus van Kalmthout startte als vijftiende en finishte als zeventiende, maar naar eigen zeggen had er veel meer ingezeten. De Nederlander had pech met de timing van de safety car-fase. “We hadden opnieuw een plek in de top-tien op de radar, maar het zat vandaag niet mee. De auto voelde goed en ik ben klaar voor de race van zondag”, schreef Van Kalmthout naderhand op Twitter.

De tweede race op de Iowa Speedway begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

De uitslag van de eerste IndyCar-race op de Iowa Speedway: