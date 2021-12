Johnson doet volledig IndyCar-seizoen én Indy 500 in 2022

Na negentien volledige seizoenen op het hoogste NASCAR-niveau – waarin hij zeven keer kampioen werd – koos Jimmie Johnson begin 2021 voor de overstap naar de IndyCar. Zonder ervaring in single-seaters werd hij aangetrokken door Chip Ganassi Racing. Daar deelde de 45-jarige Amerikaan een auto met Tony Kanaan. De ervaren Braziliaan nam alle races op de ovals voor zijn rekening, terwijl Johnson uitsluiten op stratencircuits en reguliere omlopen racete.

Voor 2022 hebben Ganassi en Johnson echter voor een andere opzet gekozen. Hij gaat niet langer uitsluitend op de stratencircuits en road courses racen, maar komend seizoen staat hij bij alle 17 races aan het vertrek. Ook de races op de ovals van Texas, Iowa en Gateway staan dus op zijn programma, evenals zijn eerste deelname aan de Indianapolis 500. Intussen heeft Johnson al een IndyCar-bolide van Ganassi getest op Texas Motor Speedway, terwijl hij kort na afloop van het afgelopen seizoen het Rookie Orientation Program op Indianapolis Motor Speedway voltooide.

“Ik kijk heel erg uit naar dit volgende hoofdstuk van mijn carrière en deelname aan het seizoen 2022 in de #48”, vertelde Johnson bij de bekendmaking van zijn plannen voor het komende jaar. “De veiligheid van deze auto’s is heel ver. Nadat ik de ovals van Texas en Indianapolis had getest, realiseerde ik me dat ik deze uitdaging aan wilde gaan. Ik ben Chip [Ganassi], Carvana en iedereen die dit mogelijk maakte dankbaar. Vorig seizoen was echt ongelofelijk voor mij en ik heb veel progressie geboekt, dus ik weet dat ik competitief kan zijn op de circuits waar ik al heb geracet. Ik kan niet wachten om onderdeel te zijn van de Indy 500, het is een jeugddroom die uitkomt.”

Johnson eindigde in zijn eerste IndyCar-seizoen op de 26e positie in het kampioenschap, nadat hij vier van de zestien races miste.