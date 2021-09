Jarige Van Kalmthout krijgt gridstraf cadeau in Portland

De coureurs van de Amerikaanse raceklasse beginnen dit weekend aan de laatste fase van het IndyCar-seizoen 2021. Zondag wordt er geracet in Portland, waarna het circuit van Laguna Seca volgende week aan de beurt is. Weer een week later vormen de straten van Long Beach het decor voor de seizoensfinale.

Voor Rinus van Kalmthout begint het raceweekend in Portland met een flinke domper. De coureur van Ed Carpenter Racing – die vandaag zijn 21ste verjaardag viert – heeft voorafgaand aan het weekend namelijk zijn Chevrolet-motor moeten wisselen. De motor raakte beschadigd bij de crash van VeeKay tijdens de vorige race in Gateway, waar ook titelkandidaten Scott Dixon en Alex Palou bij betrokken waren.

Omdat de motorwissel van VeeKay ongepland is, levert het de coureur uit Hoofddorp automatisch een gridstraf van zes plaatsen op voor de race in Portland. Het is de vijfde Chevrolet-motor voor de auto met startnummer 21 dit seizoen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Portland wordt zaterdagavond om 21.15 uur Nederlandse tijd verreden. De race, met een lengte van 110 ronden, staat zondagavond op het programma.