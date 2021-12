Hinchcliffe maakt na elf seizoenen einde aan IndyCar-carrière

In 2011 maakte James Hinchcliffe bij Newman/Haas Racing zijn debuut in de IndyCar Series. Het bleek voor de in North York geboren coureur het begin van een elf jaar durend verblijf in de hoogste klasse van de Amerikaanse single-seaters, die hij sinds 2012 bij Andretti Autosport, Schmidt Peterson Motorsports en opnieuw Andretti Autosport zou doorbrengen. In 2021 eindigde Hinchcliffe nog op de twintigste plaats in het kampioenschap namens de renstal van Michael Andretti, die besloot om in 2022 een andere richting in te slaan en te breken met Hinchcliffe. De zesvoudig racewinnaar ziet dat ook als het einde van zijn carrière als fulltime IndyCar-coureur, zo kondigde hij aan.

“In 2011 bereikte ik een doel dat ik mijn hele leven al had: IndyCar-coureur worden. Ik kan me vrijwel iedere seconde van de reis er naartoe herinneren. Er waren veel ups en veel downs. Tussen alle uitdagingen en onzekerheid zaten twee constanten: mijn onverminderde verlangen om de IndyCar te bereiken en de onvoorwaardelijke steun van mijn familie”, blikte Hinchcliffe terug. “Met meer dan een decennium vol ongelofelijke herinneringen, kan ik aankondigen dat ik stop met fulltime racen in de IndyCar. Dit was geen makkelijk besluit, maar wel een die met de volledige steun van mijn familie en naaste supporters is genomen. Er waren vele factoren, zowel persoonlijk als professioneel, die tot dit besluit hebben geleid, maar het voelt echt alsof de tijd rijp was.”

Hoewel zijn carrière als fulltime IndyCar-coureur erop zit, is Hinchcliffe niet van plan om helemaal te stoppen met racen. “Dit besluit geeft mij de vrijheid om een blik te werpen op andere vormen van autosport en om andere interesses en kansen na te jagen. Daar horen jullie snel meer over”, aldus de Canadees, die zes keer een IndyCar-race op zijn naam schreef. Een van die kansen ligt naar verluidt bij NBC, waar hij plaats zou kunnen nemen in het commentaarhokje bij IndyCar-races. Analist en voormalig IndyCar-coureur Paul Tracy maakte vorige week zijn vertrek bekend en dat zorgt voor een vrij plekje.